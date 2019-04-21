В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)

Фото: EPA/UPG

Фото: пресс-служба президента

20:17. Выборы президента Украины завершены. Владимир Зеленский, согласно экзит-полам, выигрывает с большим отрывом.

19:56. А вот и атмосфера в штабе Порошенко перед закрытием избирательных участков.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

18:54. Тем временем, штаб Зеленского полон журналистов и его соратников/сторонников, сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

18:43. На избирательном участке в Канберре (Австралия), где выборы завершились днем, успели подбить результаты. Так, там проголосовали 99 человек, сообщает пресс-служба посольства. Петра Порошенко поддержало 72 избирателя. Владимира Зеленского - 26. Один бюллетень признан недействительным.

17:55. На антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование, которое началось в 8:00 по местному времени и продолжалось около часа, сообщается на сайте Министерства образования.

"Для голосования во втором туре президентских выборов на станции «Академик Вернадский» был создан специальный участок. На нем свой голос смогли отдать все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции - 12 полярников и полярниц. То есть явка составила 100%". - говорится в сообщении.

Председателем участковой комиссии был начальник экспедиции Игорь Дикий. Протокол с результатами будут обнародованы после окончания голосования в Украине.

16:45. Избирательный участок в селе Лебединское Волновахского района Донецкой области после 16 часов начал свою работу, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел и ЦИКа. Отмечается, что участока начал работу в 16:25. На нем зарегистрировано 680 избирателей.

15:53. Возле посольства Украины в Варшаве выстроилась очередь из желающих проголосовать, сообщили в Министерстве внутренних дел.

15:39. В США начались выборы президента Украины. Сейчас там 8:39 утра.

15:05. Явка по состоянию на 15:00 составила 47,87%, сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Фото: EPA/UPG Очередь на специальном избирательном участке в г Попасная, Луганской области, Украина, 21 апреля 2019.

14:44. Владимиру Зеленскому сотрудники полиции вручили админпротокол за нарушение тайны голосования. Об этом сообщил спикер его штаба Дмитрий Разумков в фейсбуке.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написал Разумков.

Фото: facebook/Разумков

14:32. По состоянию на 14:00 в полиции зафиксировано 532 нарушений на выборах. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко. По его словам, активность по сообщениям избирателей о нарушениях в сравнении с первым туром выборов почти одинаковая.

В ЦИК говорят, что эти нарушения на результаты выборов не повлияют.

Фото: EPA/UPG

14:27. "Опора" заявляет о 25,7% явке на выборах по состоянию на 12:00.

"Могу вам обнародовать свежие данные по явке на 12:00. В пределах всей Украины – 25,7%, ошибка выборки для региональной – 1,4%, и мы можем говорить пропорционально по отдельным регионам, что по состоянию на 12:00 по данным параллельного подсчета явка в центре Украины составляет 26,7%, на востоке – 29,7%, на юге – 28,2%, на западной Украине – 18,4%", - сказала глава правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

14:24. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что полиция изучит факт демонстрации Владимиром Зеленским заполненного бюллетеня перед тем как бросить его в урну.

Фото: EPA/UPG

Демонстрация бюллетеня является нарушением законодательства.

14:14. В селе Александровка под Одессой в коммунальном учреждении «Одесская областная психиатрическая больница №2» наблюдатели "Опоры" зафиксировали признаки принудительного голосования.

Избиратели, которые выходили из кабинок для голосования, сообщали медицинской сестре, которая приводила их в помещение для голосования, о том, что они поставили отметку «в первой строке избирательного бюллетеня». По меньшей мере двое избирателей сообщили такие сведения медсестре. По данному факту составлен акт о нарушении. Сотрудники полиции, которые охраняют помещение избирательного участка, вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

13:46. Премьер-министр Владимир Гройсман голосовал в Виннице.

"Не изменяя традиции, проголосовали сегодня на выборах президента. Хочу еще раз подчеркнуть, что для нас огромное достояние - это свободный демократический выбор", - сказал премьер-министр, выразив надежду на проведение выборов на высоком уровне.

"Все украинцы выбирают будущее. Я могу только пожелать, чтобы это будущее было счастливым, успешным и чтобы надежда каждого исполнилась", - сказал Гройсман.

13:39. ЦИК сравнил явку избирателей в первом и втором туре по состоянию на 11:00 - во втором она выше почти на 2%. 31 марта к этому времени проголосовали 16,65%, 21 апреля - 18,06%.

Фото: rbc.ua

13:37. В Австралии завершилось голосование на выборах - избирательные участки закрылись в 13:00.

13:20. На выборах президента Украины проголосовал второй президент Украины Леонид Кучма с супругой. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дарка Олифер в фейсбуке.

Фото: facebook/Дарка Олифер

"Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта", - сказал Кучма.

Фото: facebook|Дарка олифер

Он пожелал, чтобы будущий президент придерживался своих обещаний и не "сошел с пути".

"Быть честным и порядочным перед людьми - это будет главным для того, чтобы за ним последовали люди. Потому что если будет доверие к нему, то и дела будут решать не так, как они решались до сегодняшнего дня", - отметил Кучма.

13:15. Выборы в прифронтовой Марьинке проходят при низкой явке - до 20% по состоянию на 12:00, сообщает РБК-Украина.

При этом со стороны оккупированного Донецка слышны взрывы и автоматная стрельба.

12:47. Народный депутат Олег Ляшко отправился святить вербу. В комментарии "Честно" заявил, что голосовать не пойдет.

Зустріли біля церкви у Києві Олега Ляшка.



Каже - на вибори не піде. pic.twitter.com/pQZAAl932W — ЧЕСНО (@chesno_movement) 21 апреля 2019 г.

12:40 В Кривом Роге женщина в состоянии алкогольного опьянения съела свой бюллетень. Кусочек успели выхватить, написала глава ОИК Инна Иванченко в фейсбуке.

Фото: Facebook/Инна Иванченко

12:31. Действующий президент, кандидат в президенты Петр Порошенко с супругой и детьми также проголосовали в Доме офицеров.

Фото: EPA/UPG

Фото: пресс-служба президента

12:28. В правоохранительные органы по состоянию на 12:00 поступили 281 заявление о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщил Зорян Шкиряк, член координационного штаба по обеспечению правопорядка на выборах.

12:19. Количество избирателей в Турции, по сравнению с первым туром, выросло на 43%. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига. Также он сообщил, что участки начали свою работу вовремя и работают в штатном режиме.

12:10. Свой голос уже успела отдать и и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. О голосовании она отчиталась в твиттере.

Фото: facebook/Уляна Супрун

«Кто рано встает - тот голосует без очередей. Всем сегодня хочу пожелать выполнить свой гражданский долг и сделать ответственный выбор. Спасибо всем, кто обеспечивает честные, прозрачные и демократические выборы», - написала Супрун.

12:05. Количество нарушений выросло до 180, констатируют в полиции. Явка - почти до 18% (по данным со 191 округа), говорят в ЦИКе.

Фото: EPA/UPG

11:50. Свой голос "за Украину" отдел спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Перед тем как получить бюллетень, он выстоял очередь в столичном Доме офицеров.

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

"От каждого голоса, от каждого бюллетеня зависит судьба наших детей и Украины. Мы сегодня защищаем евроатлантический выбор, поэтому очень важно прийти в этот день и выполнить свой гражданский долг", - сказал он.

11:47. Явка по состоянию на 11 утра составила 14%.

Данные об активности избирателей поступили из 10 округов в Донецкой, Луганской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областей и Киева. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В списки избирателей во втором туре включены 29 млн 622 тыс. человек, для голосования за пределами избирательных участков зарегистрированы 682,8 тыс. избирателей.

Фото: EPA/UPG

11:26. "Опора" зафиксировала выдачу бюллетеней без паспортов людям пожилого возраста на ИУ №050683, что в селе Жеребиловка Могилев-Подольского района Винницкой области.

11:22. Кандидат в президенты Владимир Зеленский проголосовал во втором туре выборов на избирательном участке по улице Героев Сталинграда в Оболонском районе Киева.

"Хорошее было утро. Дети, глазунья, кофе и для настроения жена мне еще включила Эминема", - рассказал он журналистам на участке.

Фото: EPA/UPG

11:18. Полиция зафиксировала 152 нарушения избирательного законодательства: незаконная агитация, есть факты вынесения бюллетеней и их фотографирования.

11:15. В Тернопольской области возле избирательного участка умер человек, сообщила полиция.

11:10. Комитет избирателей Украиныфиксирует снижение количества наблюдателей на участках, по сравнению с первым туром. При том, что официально зарегистрированы более 83 тысяч наблюдателей (более 6 тысяч от кандидатов в президенты), на участках работают гораздо меньше человек, а в некоторых всего 1-2 человека, говорится в сообщении КИУ в фейсбуке.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

10:50. Порядок и безопасность на избирательных участках обеспечивают более 133 тысяч правоохранителей. Об этом заявил первый заместитель министра МВД Сергей Яровой. Из них - 72,4 тысячи полицейских, 7,5 тысяч военнослужащих Нацгвардии, 39 тысяч спасателей и более 8 тысяч пограничников.

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители несут службу в составе нарядов, следственно-оперативных групп и групп диалога. Кроме того, они охраняют правопорядок в местах расположения избирательных участков и готовы к решению внезапно возникающих задач.

10:47. Наблюдатели "Опоры" зафиксировали передачи на специальные избирательные участки в Днепропетровской области втрое больше бюллетеней. Об этом сообщил координатор общественного наблюдения "Опоры" за выборами в Днепропетровской области Вадим Головченко.

"Данные факты выявлены в избирательных округах 34, 37, 40 и 28. Нарушена статья 71, часть 7 Закона Украины о выборах Президента Украины, которая предусматривает превышение изготовления бюллетеней на 0,5%", – отметил Головченко.

В пресс-службе "Опоры" в Днепропетровской области уточнили, что превышено количество бюллетеней в частности на УИК 120712 (Государственное учреждение "Желтоводская исправительная колония (№26)"). Количество бюллетеней почти втрое превышает количество указанных избирателей. На УИК 120480 (Государственное учреждение "Пятихатская исправительная колония (№122)") и на УИК 121443 (Государственное учреждение "Днепровская исправительная колония (№89)") – бюллетеней более чем вдвое больше.

10:40. На выборах президента Украины проголосовал патриарх Филарет. Он пожелал участникам комиссии сил в работе.

Фото: facebook

10:34. В Австралии проголосовали 86 украинцев, об этом заявила глава избирательной комиссии Украины в Австралии Неля Бабинец. Избирательный участок находится в городе Канберра на территории посольства Украины - некоторым желающим голосовать пришлось преодолевать по 1500 км, чтобы добраться до участка.

Фото: посольство Украины в Австралии

10:25. Национальная полиция констатирует, что в Украине не открылся только один избирательный участок - в с. Лебединское на линии разграничения (Донецкая область). Об этом сообщил на брифинге глава Нацполиции Сергей Князев. На этом участке зарегистрировано 680 избирателей.

10:17. "Опора" сообщила о первых нарушениях.

На трех избирательных участках Хмельницкой области установлена всего одна стационарная избирательная урна.

На Волыни ряд избирательных участков получили меньше бюллетеней, чем избирателей в списке (на 1-13 бюллетеней). В двух избирательных округах в день тишины и по состоянию на 7:15 дня голосования обнаружены материалы с признаками скрытой агитации, а также агитацию против кандидатов в президенты.

В Черновцах участок №730513 открылся с опозданием. Как сообщил председатель ОИК в 201 округе, члены этой участковой комиссии жаловались, что глава комиссии на заседание "приходит выпивший, поэтому его заменили".

В городе Комарно Львовской области зафиксировали попытку выдачи бюллетеня избирателю, который не имел с собой паспорта. Нарушение удалось предотвратить.

В городе Никополь Днепропетровской области "человек в неадекватном состоянии сообщил о минировании участка". Информация о взрывчатке не подтвердилась - "как оказалось, это была неудачная шутка".

09:55. В Праге из желающих проголосовать выстроилась очередь еще за полчаса до открытия участка. Об этом в твиттере сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос.

Фото: twitter/YPerebyinis

09:50. Гражданская сеть "Опора" заявила, что ее наблюдателя не пустили на утреннее заседание участковой избирательной комиссии в Яготыне Киевской области, поскольку у того было удостоверения старого образца. В организации считают такие действия незаконными, поскольку выборы являются повторными. Наблюдателя пустили после звонка главе окружной комиссии, но он пропустил открытие сейфа и подсчет бюллетеней.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

09:25. Глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщил в фейбуке, что все 30 тысяч избирательных участков получили бюллетени для голосования вовремя и в полном объеме.

Сегодня, 21 апреля, в 08:00 в Украине началось голосование во втором туре выборов президента. Голосование продлится до 20:00.

В избирательный бюллетень включены два кандидата: актер Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Результаты голосования рассчитываются от количества действительных бюллетеней, соответственно бюллетени без пометок, с несколькими пометками или преднамеренно испорченные не повлияют на итог выборов.

Центральная избирательная комиссия обязана установить результаты выборов не позднее 1 мая, инаугурация избранного Президента должна состояться не позднее 31 мая.

Фото: пресс-служба президента

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG