Адвокат бизнесмена Игоря Коломойского и кандидата в президенты Украины шоумена Владмира Зеленского Андрей Богдан отрицает переговоры с Конституционным судом об отмене люстрации.
Об этом он заявил в комментарии журналистам.
"По поводу отмены люстрации нет. [Разговаривал] по поводу решения о незаконном обогащении", - сказал Богдан.
Напомним, жарналисны программы "Схемы" выяснили, что только с февраля 2017 года Зеленский не менее 13 раз летал в Женеву и Тель-Авив, где живет Коломойский. Причем, в каждой второй поездке его сопровождал юрист Андрей Богдан, который в итоге стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента. В декабре 2018 года к ним также присоединился глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.
Сам Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива, ссылаясь на то, что это "частная жизнь".