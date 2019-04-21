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Адвокат Коломойского и Зеленского отрицает переговоры с КСУ об отмене люстрации

Богдан отметил, что разговаривал лишь по поводу решения о незаконном обогащении.

Адвокат Коломойского и Зеленского отрицает переговоры с КСУ об отмене люстрации
Андрей Богдан
Фото: ТСН

Адвокат бизнесмена Игоря Коломойского и кандидата в президенты Украины шоумена Владмира Зеленского Андрей Богдан отрицает переговоры с Конституционным судом об отмене люстрации.

Об этом он заявил в комментарии журналистам.

"По поводу отмены люстрации нет. [Разговаривал] по поводу решения о незаконном обогащении", - сказал Богдан.

Напомним, жарналисны программы "Схемы" выяснили, что только с февраля 2017 года Зеленский не менее 13 раз летал в Женеву и Тель-Авив, где живет Коломойский. Причем, в каждой второй поездке его сопровождал юрист Андрей Богдан, который в итоге стал главным юридическим советником кампании Зеленского на выборах президента. В декабре 2018 года к ним также присоединился глава партии "Слуга народа" Иван Баканов.

Сам Богдан отказался говорить о причинах посещения Женевы и Тель-Авива, ссылаясь на то, что это "частная жизнь".

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