Гендиректор телеканала "1+1" приехал в штаб Зеленского

Генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко приехал в штаб кандидата в президенты шоумена Владимир Зеленского.

Как сообщает корреспондент theБабель, Ткаченко дали пропуск с надписью "Зе! Команда" и таким образом он имеет доступ в зал, в которую не пускают прессу.

На входе он объяснил журналистам, зачем приехал.

"Пришел проведать кандидата", - сказал ткаченко. На вопрос, собирается ли он навестить другого кандидата - Петра Порошенко - Ткаченко ответил отрицательно.

"Нет. Не имею такого желания" - сказал он.

Напомним, 11 апреля Порошенко принял участие в телепрограмме "Право на владу" на телеканале 1+1. Он в прямом эфире предложил Зеленскому приехать в студию, после чего тот включился в эфир по телефону и заявил, что находится во Франции. После непродолжительной перепалки с президентом Зеленский бросил трубку.

После инцидента Ткаченко пригрозил Порошенко судом из-за того, что тот "ворвался в эфир частной компании без приглашения".