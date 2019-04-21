Явка избирателей к 15:00 составила 45,94%, - ЦИК

Об этом свидетельствуют данные семи избирательных округов из 199.

Во втором туре президентских выборов по состоянию на 15:00 проголосовали 45,94% избирателей.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия.

"Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 45,94% по данным 7 избирательных округов из 199 по всей стране", сообщается на табло в ЦИК.

В Ровенской области явка составила 42,97%, Сумской - 48,28%, Днепропетровской - 47,03%, Харьковской - 45,75%, Донецкой - 37,83%, Луганской - 40,75%.

Напомним, по состоянию на 11:00 утра явка избирателей превысила 18%.

О том, как проходит второй тур президентских выборов, читайте в материале LB.ua.