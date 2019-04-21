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​КИУ: из-за небольшого размера бюллетеня видно, за кого голосуют избиратели

Отметку также можно увидеть сквозь прозрачную урну.

​КИУ: из-за небольшого размера бюллетеня видно, за кого голосуют избиратели
Фото: Блок Петра Порошенка

Наблюдатели во втором туре выборов президента Уккраины во всех регионах сообщают, что на участках часто можно увидеть, за кого проголосовал тот или иной избиратель.

Об этом сообщается на странице Комитета избирателей Украины в Фейсбуке.

"Это происходит из-за небольшого размера бюллетеня, отметку на котором можно увидеть сквозь прозрачную урну", - говорится в сообщении.

В КИУ отмечают, что избиратели часто не сворачивают свой бюллетень, бросая его в урну, поэтому можно увидеть, за кого они проголосовали.

"Таким образом результаты волеизъявления могут увидеть посторонние лица, в том числе, - другие избиратели, наблюдатели, члены комиссии. Такая ситуация иногда приводит к замечаниям со стороны избирателей, которые считают, что таким образом нарушается их тайна голосования. Также ряд фото избирательных ящиков с заполненными бюллетенями активно публикуются в социальных сетях", - отмечаеют в КИУ.

Напомним, бюллетень второго тура президентских выборов - серо-голубого цвета размером 20 на 15 см. В первом туре выборов избирательный бюллетень был самым большим по размеру за время независимости Украины.

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский во втором туре показал свой заполненный бюллетень журналистам.

После первого тура выборов на лидера Радикальной партии Олега Ляшко и нардепа Игоря Мосийчука за демонстрацию бюллетеней были составлены админпротоколы.

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