На Ляшко и Мосийчука составлены админпротоколы за демонстрацию бюллетеней

Оба депутата показали фотографии заполненных бюллетеней в день первого тура.

Правоохранители выписали административный протокол народному депутату Олегу Ляшко за демонстрацию своего бюллетеня во время первого тура выборов президента Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает «Радио Свобода».

«Административный протокол ему уже выписан», - сказал Аваков.

Министр добавил, что за все время избирательной кампании первого тура правоохранители открыли более 300 уголовных производств.

«В рамках этих дел 24 подозрения уже объявлены и восемь дел находятся в суде. Также более 500 протоколов административных уже объявлены и, в том числе, многим народным депутатам, мэрам городов, двум руководителям областных администраций за публичную агитацию на избирательных участках », - добавил Аваков.

Ранее сегодня стало известно, что административный протокол составлен также в отношении народного депутата от «Радикальной партии Ляшко» Игоря Мосийчука. Оба протокола касаются незаконной агитации в день проведения выборов.