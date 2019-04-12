Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Пиарщики экс-участника "Квартал 95" рассказали, почему он не пришел на пресс-конференцию
Пиарщики экс-участника "Квартал 95" рассказали, почему он не пришел на пресс-конференцию
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского и нашелся в студии "Прямого" (обновлено)
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского и нашелся в студии "Прямого" (обновлено)
ГлавнаяПолитика

На Ляшко и Мосийчука составлены админпротоколы за демонстрацию бюллетеней

Оба депутата показали фотографии заполненных бюллетеней в день первого тура.

На Ляшко и Мосийчука составлены админпротоколы за демонстрацию бюллетеней
Фото: Facebook/Олег Ляшко

Правоохранители выписали административный протокол народному депутату Олегу Ляшко за демонстрацию своего бюллетеня во время первого тура выборов президента Украины. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает «Радио Свобода».

«Административный протокол ему уже выписан», - сказал Аваков.

Министр добавил, что за все время избирательной кампании первого тура правоохранители открыли более 300 уголовных производств.

«В рамках этих дел 24 подозрения уже объявлены и восемь дел находятся в суде. Также более 500 протоколов административных уже объявлены и, в том числе, многим народным депутатам, мэрам городов, двум руководителям областных администраций за публичную агитацию на избирательных участках », - добавил Аваков.

Ранее сегодня стало известно, что административный протокол составлен также в отношении народного депутата от «Радикальной партии Ляшко» Игоря Мосийчука. Оба протокола касаются незаконной агитации в день проведения выборов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также