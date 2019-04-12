Запуск Антикорупційного суду

Фото: пресс-служба президента

Три роки ми йшли до цього і розпочалося все із схвалення ініційованих Президентом України Петром Порошенком змін до Конституції в частині правосуддя та ухвалення закону «Про судоустрій та статус суддів». Саме там було закріплено створення в Україні двох Вищих спеціалізованих судів - Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Останній, до речі, також вже на фінальному етапі створення.

Одним із найскладніших етапів особисто для мене було ухвалення безпосередньо закону «Про Вищий антикорупційний суд», в якому вже детально визначалась процедура його створення та принципи роботи. Дискусії були дуже гарячими, і попри негативні прогнози ми змогли вийти на оптимальний і збалансований варіант закону, що дозволив залучити міжнародних експертів до конкурсного відбору і провести його безпрецедентно відкрито.

Сам конкурс до Антикорупційного суду тривав 7 місяців. Документи для участі у ньому подали 343 претенденти, з яких і обрали 38 найкращих. Дуже важливу роль у проведенні конкурсу зіграли представники Міжнародної ради громадських експертів, які відповідали за перевірку кандидатів на доброчесність та добропорядність. До її складу увійшли 6 міжнародних експертів, серед яких були колишні судді та прокурори з Великобританії, Канади, Данії, Литви та Македонії. Зі 113 претендентів на суддівські посади в ВАС, які успішно пройшли тестування, експерти ГРМЕ мали питання до 49. І лише 7 з них допустили до завершального етапу співбесід.

Зараз на плечі новообраних суддів лягає дуже серйозна відповідальність. Та на законодавчому рівні ми забезпечили суддям Антикорупційного суду повну незалежність від будь-якої гілки влади, аби зробити неможливим навіть гіпотетичний тиск або втручання в їхню роботу. Дуже важливий є і персональний склад суду - 42% новопризначених суддів є фаховими науковцями та адвокатами, що ніколи раніше не працювали у судовій системі. Це та «нова кров», на яку всі чекали.

Тепер чекаємо на безпосередній початок роботи Антикорупційного суду і розгляд ним перших справ.