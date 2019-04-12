За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
Зеленский и Порошенко устроили перепалку в эфире "1+1" на тему дебатов
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского и нашелся в студии "Прямого" (обновлено)
Бывший актер "95 квартала" пропал перед пресс-конференцией про Зеленского и нашелся в студии "Прямого" (обновлено)
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Пиарщики экс-участника "Квартал 95" рассказали, почему он не пришел на пресс-конференцию
Пиарщики экс-участника "Квартал 95" рассказали, почему он не пришел на пресс-конференцию
Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Захист від дурня по-українськи або Як нейтралізувати "випадкового" президента
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
Порошенко вызвал Зеленского на дебаты "прямо сейчас" на "1+1" (обновлено)
ГлавнаяБлогиБлог Сергія Алєксєєва

Запуск Антикорупційного суду

Напередодні новообрані на публічному та прозорому конкурсі 38 суддів Вищого антикорупційного суду склали присягу. Таким чином завершилось формування незалежної антикорупційної інфраструктури.

Фото: пресс-служба президента

Три роки ми йшли до цього і розпочалося все із схвалення ініційованих Президентом України Петром Порошенком змін до Конституції в частині правосуддя та ухвалення закону «Про судоустрій та статус суддів». Саме там було закріплено створення в Україні двох Вищих спеціалізованих судів - Вищого антикорупційного суду та Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Останній, до речі, також вже на фінальному етапі створення.

Одним із найскладніших етапів особисто для мене було ухвалення безпосередньо закону «Про Вищий антикорупційний суд», в якому вже детально визначалась процедура його створення та принципи роботи. Дискусії були дуже гарячими, і попри негативні прогнози ми змогли вийти на оптимальний і збалансований варіант закону, що дозволив залучити міжнародних експертів до конкурсного відбору і провести його безпрецедентно відкрито.

Сам конкурс до Антикорупційного суду тривав 7 місяців. Документи для участі у ньому подали 343 претенденти, з яких і обрали 38 найкращих. Дуже важливу роль у проведенні конкурсу зіграли представники Міжнародної ради громадських експертів, які відповідали за перевірку кандидатів на доброчесність та добропорядність. До її складу увійшли 6 міжнародних експертів, серед яких були колишні судді та прокурори з Великобританії, Канади, Данії, Литви та Македонії. Зі 113 претендентів на суддівські посади в ВАС, які успішно пройшли тестування, експерти ГРМЕ мали питання до 49. І лише 7 з них допустили до завершального етапу співбесід.

Зараз на плечі новообраних суддів лягає дуже серйозна відповідальність. Та на законодавчому рівні ми забезпечили суддям Антикорупційного суду повну незалежність від будь-якої гілки влади, аби зробити неможливим навіть гіпотетичний тиск або втручання в їхню роботу. Дуже важливий є і персональний склад суду - 42% новопризначених суддів є фаховими науковцями та адвокатами, що ніколи раніше не працювали у судовій системі. Це та «нова кров», на яку всі чекали.

Тепер чекаємо на безпосередній початок роботи Антикорупційного суду і розгляд ним перших справ.

Сергій Алєксєєв Сергій Алєксєєв , Юрист, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя.
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:

Другие записи блога:

Читайте также