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Судьи Антикорсуда приняли присягу

Президент назначил 38 из 39 судей Антикорсуда.

Фото: пресс-служба президента

38 судей Высшего антикоррупционного суда и его апелляционной палаты приняли присягу в Кловском дворце в Киеве.

Перед принятием присяги перед судьями выступил президент Петр Порошенко. Он отметил, что конкурс состоялся с соблюдением высоких стандартов, и этот суд должен оправдать доверие граждан. 

"Украинский народ ждет результатов вашей работы. Я верю в каждого из вас. Я уверен, что вы справитесь с огромной ответственностью", - сказал он.

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Фото: пресс-служба президента

Порошенко также добавил, что конкурс в ВАКС и аппеляционную палату длился семь месяцев, и 42% победителей стали судьями впервые.

Напомним, на конкурс в Высший антикоррупционный суд подали документы 342 кандидатов. К экзаменам были допущены 270, из них успешно сдали экзамен 113 человек. 30 января ВККС начала этап личных собеседований по результатам исследования досье кандидатов.

А 6 марта ВККС огласила список победителей: 27 судей в ВАКС и 12 - в апелляционную палату ВАКС. Высший совет правосудия, в свою очередь, рекомендацию о назначении одного кандидата в Апелляционную палату ВАКС - Владимира Цикало - оставила без рассмотрения.

В конкурсе в ВАКС принимал участие Общественный совет международных экспертов.

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