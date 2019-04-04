Печерский суд Киева переезжает в бывшее здание Апелляционного суда

Печерский районный суд Киева переедет в здание бывшего Апелляционного суда Киевской области, расположенное по адресу: ул. Владимирская, 15.

Об этом сообщает "Суд-инфо".

Таким образом, Печерский районный суд Киева теперь будет находиться в одном здании.

Оба здания суда - на ул. Крещатик, 42А и в переулке Крестовом, 4, - временно отойдут в распоряжение Высшего антикоррупционного суда. В них будут размещены первая инстанция Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) и Апелляционная палата ВАКС.

"В этих зданиях Антикоррупционный суд будет работать примерно до середины 2020 года, пока в зданиях, выделенных для постоянного размещения Антикоррупционного суда, не будет проведен ремонт с соответствующим переоборудованием помещений. Постоянно Антикоррупционный суд, напомним, будет размещаться в двух зданиях по ул. Преображенской, 5/2 и ул. М. Кривоноса, 2-А в Соломенском районе столицы", - отмечается в сообщении.

Напомним, в прошлом году Апелляционный суд Киевской области после объединения с Апелляционным судом Киева переехал в одно с ним здание - на ул. Соломенской, 2А.

В ноябре 2018 года Кабмин выделил помещение для Антикоррупционного суда.