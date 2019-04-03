​В Луцке на взятке задержали топ-чиновника Госгеокадастра

Чиновник как раз переводился в Сумы.

В Луцке на взятке 20 тысяч долларов задержали высокопоставленного чиновника Госгеокадастра Олеся Иващенко. Он еще недавно был и.о. начальника управления кадастровой службы в Волынской области, а потом его перевели на должность замначальника управления в Сумах.

О задержании чиновника сообщила пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции, его имя называет луцкое издание "Волынь Post".

"Находясь в должности и.о. начальника управления Госгеокадастра в Волынской области, чиновник требовал от предпринимателя 20 тысяч долларов США неправомерной выгоды (эквивалент в национальной валюте 552 тысячи гривен). Указанная сумма включала в себя решение следующих вопросов: направление проекта землеустройства на экспертизу и его дальнейшее согласование должностными лицами Госгеокадастра Украины. К моменту назначения на новую должность, а именно на должность одного из заместителей начальника Госгеокадастра в Сумской области, чиновник подписал все необходимые документы для проведения соответствующей экспертизы", - заявили в полиции.

3 апреля во время получения денег подозреваемого задержали.

Фото: lutsk.rayon.in.ua Олесь Иващенко

Уголовное производство по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

Напомним, в начале февраля 2019 года замначальника отдела земкадастра по Васильковскому району попался на взятке $10,5 тыс.

В мае 2018 года при получении неправомерной выгоды был задержан руководитель Госгеокадастра в Закарпатской области и его заместитель.