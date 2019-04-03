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Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе
Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток боевики два раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в вечерней сводке

Боевики обстреляли из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов позиции украинских военных в районе населенного пункта Новотроицкое, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Лебединское.

Отмечается, что на обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери боевиков уточняются.

Напомним, ранее ОБСЕ сообщила, что наблюдатели зафиксировали в Луганской области новейшее российское вооружение.

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