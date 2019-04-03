Глава МИД РФ пожаловался, что Порошенко "отбился от рук" и не хочет идти на диалог с РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова для диалога с Киевом по вопросу выполнения Минских договоренностей, но президент Украины Петр Порошенко "не хочет и не будет этого делать".

Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.

"Мы открыты для диалога, который будет нацелен не на болтовню и не на выдумывание предлогов для бездействия, а на практическое выполнение Минских договоренностей. У меня нет сомнений в том, что Петр Порошенко не хочет и не будет этого делать", - заявил Лавров.

"Когда представляющий Киев в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук всего-навсего предложил всерьез обсудить, какие права автономного плана могут быть предоставлены Донбассу, он был назван предателем. Порошенко заявил, что этого никогда не будет, хотя сам он подписался под особым статусом Донбасса, каковой достаточно подробно изложен в Минских договоренностях", - добавил глава российского МИДа.

Лавров также отметил, что ряд положений договоренностей формулировала в том числе и канцлер Германии Ангела Меркель.

"То, что их «подопечный» отбился от рук, - это факт. С одной стороны, он не слушает ни Германию, ни Францию, потому что у него есть американские «заступники»", - заявил глава российского МИДа, отметив при этом, что другого документа, кроме Минских договоренностей, нет.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер констатировал, что Россия на протяжении четырех лет нарушает Минские соглашения. Он напомнил, что первый пункт договоренностей касался режима прекращения огня, но уже примерно через неделю Россия и ее марионеточные силы захватили Дебальцево.

12 февраля 2015 года участники Трехсторонней контактной группы по итогам переговоров в Минске подписали "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Эти договоренности, в частности, предусматривали незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также отвод тяжелого вооружения обеими сторонами на равные расстояния. Предусматривалось также восстановление Украины полного контроля над госграницей; вывод из Донбасса российских наемников и незаконных вооруженных формирований и техники.