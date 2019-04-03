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Комитет Европарламента поддержал безвиз между Великобританией и ЕС после "Брексита"

Граждане Великобритании смогут посещать материк с целью туризма, но не работы.

Комитет Европарламента поддержал безвиз между Великобританией и ЕС после "Брексита"
Фото: EPA/UPG

Комитет Европарламента поддержал инициативу о безвизовом въезде в страны ЕС для граждан Великобритании после "Брексита". Об этом сегодня сообщило агентство Associated Press.

Комитет проголосовал 38 голосами за то, чтобы позволить безвизовые поездки британцам по работе или в целях туризма. Восемь членов комитета проголосовали против, трое воздержались.

Как ожидается, голосование по этому вопросу всего Европарламента пройдет в четверг. Документ, который поддержал комитет, позволяет британцам оставаться в странах ЕС на срок до 90 дней в 180-дневный период, однако он не дает разрешения на работу. В результате даже в случае "Брексита" без сделки британцы смогут на короткий период приезжать в ЕС.

Напомним, парламент Великобритании отклонил 4 варианта соглашения по "Брекситу, включая договор, подписанный премьер-министром Терезой Мэй.

В ЕС ожидают, что Великобритания также не будет вводить визы для граждан Евросоюза, посещающих страну. В Лондоне ранее заявляли, что не намерены требовать визы от граждан ЕС, приезжающих в Великобританию на короткий срок.

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