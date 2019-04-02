Мэй решила попросить ЕС еще об одной отсрочке "Брексита"

Премьер-министр Британии Тереза Мэй за десять дней до условной даты выхода страны из Евросоюза решила просить лидеров ЕС еще об одной отсрочке "Брексита".

Тереза Мэй выступила с заявлением вечером во вторник, 2 апреля, передает ВВС.

Ппосле многочасового экстренного заседания правительства премьер объявила, что, поскольку парламент Британии не может принять никакого решения относительно формы выхода из ЕС, стране нужна еще одна отсрочка "Брексита", но она не должна быть долгой.

Заявление Мэй по крайней мере косвенно означает, что она не намерена вести страну к "обвальному Брекситу" 12 апреля, чего опасались многие и в Британии, и в остальной Европе.

Британия изначально должна была выйти из ЕС 29 марта, но из-за неспособности британских политиков договориться Брюссель уже дал ей отсрочку до 12 апреля.

Теперь лидеры Евросоюза говорят, что готовы еще раз отложить "Брексит", но хотят знать, что правительство и парламент Британии собираются сделать за это дополнительное время - каким образом выйти из тупика.

Если Лондон не сумеет убедительно объяснить, что он будет делать с отсрочкой, то может ее не получить, и тогда 12 апреля страна "выпадет" из ЕС без урегулированных отношений.

ЕС планирует решить судьбу Британии на чрезвычайном самммите вечером 10 апреля.

Накануне британский парламент отверг четыре альтернативных варианта Brexit.