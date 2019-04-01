Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Зеленский выиграл больше военных спецучастков в зоне ООС, чем Порошенко
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Юлия Тимошенко: «Не поражение, а только начало»
Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
"ЗЕвечеринка", “Антипутін”, оптимистка ЮВТ и даже Арсен Аваков. День в штабах.
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Арсен Аваков: Зеленский – порядочный человек из другого мира
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
В Украине состоялось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
В Украине состоялось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
ГлавнаяМир

В Страсбурге избрали нового главу Европейского суда по правам человека

Грек Линос-Александер Сисилианос приступит к выполнению обязанностей с 5 мая.

В Страсбурге избрали нового главу Европейского суда по правам человека
Фото: скриншот видео

В понедельник, 1 апреля, в Страсбурге состоялись выборы нового главы Европейского суда по правам человека.

Новым президентом ЕСПЧ стал судья от Греции Линос-Александер Сисилианос. Он приступит к выполнению обязанностей на новом посту с 5 мая, передает Укринформ.

Известно, что Сисилианос до избрания председателем ЕСПЧ был вице-президентом этой институции.

Как отмечается, судья является автором пяти монографий, редактором и соредактором 14 книг, автором около 100 статей и исследований по проблематике общего международного права и международной защиты прав человека.

До назначения Сисилианоса пост президента ЕСПЧ занимал с 2015 года судья из Италии Гвидо Раймонди. Его переизбрали повторно в сентябре 2018 года. Срок его полномочий истекает 4 мая 2019 года, тогда же закончится и срок действия его мандата ЕСПЧ.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также