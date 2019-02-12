​​ЕСПЧ обязал Украину выплатить 4 тыс. евро наркоторговцу за нарушение его прав при задержании и на суде

Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить 4 тыс. евро осужденному за торговлю наркотиками за нарушение правоохранителями его прав при осуждении и задержании.

Об этом сообщила пресс-служба ЕСПЧ.

Заявитель Василий Якуба, гражданин Украины 1971 года рождения был задержан в Кировограде (сейчас - Кропивницкий) за торговлю наркотиками.

В марте 2007 года он три раза продал тайному агенту милиции шприц с опиумом, сделка была снята на скрытую камеру. В июне 2007 года Якуба был осужден за торговлю наркотиками и приговорен к восьми годам тюрьмы.

Суд, в частности, опирался на письменное заявление агента под прикрытием, которому не разрешили давать показания в суде в целях защиты его личности. Якуба же требовал, чтобы этот агент выступил в суде, он также заявил, что подвергся жестокому обращению со стороны правоохранителей во время ареста.

Заявитель просил ЕСПЧ установить нарушение его права на справедливое судебное разбирательство и права на допрос свидетелей, а также отметил, что украинские власти отказались предоставить ему копии документов из материалов дела.

ЕСПЧ обязал выплатить заявителю сатисфакцию в размере 2 500 евро за моральный вред и 1 500 евро - за издержки и расходы.

Напомним, в феврале прошлого года ЕСПЧ обязал Украину выплатить активистке Анне Синьковой 4 тыс. евро компенсации за арест в связи с участием в перформансе по приготовлению яичницы на Вечном огне в Киеве.