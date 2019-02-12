​Суд Николаева приговорил военнослужащего к пяти годам тюрьмы за дезертирство

Боец был призван по мобилизации, но дважды уклонялся от службы.

Центральный районный суд Николаева приговорил к пяти годам тюрьмы военного за дезертирство ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса (дезертирство).

Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры Южного региона.

Сообщается, что боец был призван в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации.

"Доказано, что военнослужащий в воинском звании "солдат", одной из воинских частей Николаевской области, не желая вообще исполнять обязанности военной службы, в конце декабря 2015 года оставил часть и отсутствовал на службе до начала ноября 2016 года. Кроме того, с июня по сентябрь 2018 года военный второй раз уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Минобороны, по состоянию на январь в украинской армии насчитывается 9,3 тыс. дезертиров.