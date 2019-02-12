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В Одессе мошенник продал жителям района 26 несуществующих паркомест

Мужчина представлялся председателем несуществующего совета придомовой территории ОСМД.

В Одессе мошенник продал жителям района 26 несуществующих паркомест
Иллюстративное фото
Фото: OLX.com

В Суворовском районе Одессы полицейские раскрыли масштабное мошенничество с продажей жителям парковочных мест.

Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Отмечается, что у жителей трех домов по улице Генерала Бочарова собирали деньги, обещая позже предоставить им документы о праве собственности на места в строящемся паркинге.

"Никаких бумаг люди так и не увидели, а одна жительница заплатила мошеннику 1100 долларов США. Продавцу, который выдавал себя за председателя несуществующего совета придомовой территории ОСМД, объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 190", - говорится в сообщении.

Всего мужчину подозревают в 26 эпизодах мошенничества.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабинет министров утвердил порядок временного задержания автомобилей инспекторами по парковке.

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