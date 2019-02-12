Впервые в Восточной Европе! Всемирно известный Фестиваль Гигантских Китайских Фонарей приехал в Украину. 14 февраля, в День влюбленных, компания Grand Event откроет двери киевлянам и гостям столицы.

Вы хотели побывать в садах панд или прогуляться в компании розовых фламинго? Возможно, мечтали встретить мистического китайского дракона? На Певческом поле вас ждут около 30 различных инсталляций, над которыми работала специально приглашенная команда специалистов из Китая! Во время монтажа использовали порядка 15 000 лампочек и больше 2 километров шелка! А сама установка, по словам организаторов, заняла почти две недели.

"Подготовка к фестивалю велась целый прошлый год. Сначала были длительные переговоры с нашими китайскими коллегами, а после заключения договора - перевозка комплектующих и установка. Зато теперь мы можем с радостью поделиться этой красотой с посетителями нашего парка. Очень рад, что получилось воплотить нашу идею в жизнь!", - рассказывает руководитель компании Grand Event Денис Погорелко.

По словам Дениса, инсталляции — это далеко не все, что ждет посетителей выставки. В программе будет выступление театра огня и света, неоновое шоу, выступления акробатов, аниматоры в тематических костюмах и еще много чего интересного. В праздники можно увидеть традиционную торжественную программу Китая.

Открытие: 14 февраля в 17.00

Адрес: ул. Лаврская, 33 (15 минут от метро Арсенальная).

Аккредитация СМИ обязательна по ссылке.

Дополнительная информация по телефону: 096 287 4636 (Дарья), 067 324 1619 (Анастасия) и all@pr-assistant.agency