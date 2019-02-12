Информации о задержании стрелка на данный момент нет.

Фото: kiev.informator.ua Мужчина открыл стрельбу из ружья на бульваре Леси Украинки в Киеве

В центре Киева вечером 11 февраля произошла стрельба . Местные жители слышали несколько выстрелов, полиция подтвердила факт стрельбы и сообщила, что пострадавших нет. Об этом пишет "Информатор"

Инцидент произошел около 23:30 у ресторана на бульваре Леси Украинки. На место прибыли три патрульные наряда и автомобиль следственно-оперативной группы. Полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Также рядом с рестораном находился белый седан Mercedes на транзитных номерах, возле которого постоянно находились несколько патрульных.

Из собственных источников изданию стало известно, что выстрелы из гладкоствольного ружья произвел хозяин "немца", который находился в состоянии алкогольного опьянения. Что послужило причиной стрельбы и другие подробности инцидента будут установлены позже.

Был ли стрелок задержан, не уточняется.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Напомним, на прошлой неделе Деснянский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который выстрелил в пятилетнего мальчика из пистолета.