Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Аваков в США представил свой план деоккупации Донбасса
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Суд постановил арестовать имущество заводов Коломойского
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Жизнь после Томоса: первое заседание Синода ПЦУ
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Мосійчук проти Супрун. Репортаж з судового засідання
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Мангер: нападение на Гандзюк заказал генерал СБУ
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
Вакарчук о Зеленском: когда ты говоришь о борьбе с олигархами и сам связан с олигархом - это нечестно
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
​В Украине могут изъять из продажи более 1 тыс. импортных видов виски, - ЕБА
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
Как Лукашенко пытается предотвратить "белорусский Донбасс"
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
За красиві очі. Історії харасменту в українських університетах
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В центре Киева пьяный мужчина стрелял из ружья

Информации о задержании стрелка на данный момент нет.

Мужчина открыл стрельбу из ружья на бульваре Леси Украинки в Киеве
Фото: kiev.informator.ua
Мужчина открыл стрельбу из ружья на бульваре Леси Украинки в Киеве
В центре Киева вечером 11 февраля произошла стрельба. Местные жители слышали несколько выстрелов, полиция подтвердила факт стрельбы и сообщила, что пострадавших нет. Об этом пишет "Информатор".

Инцидент произошел около 23:30 у ресторана на бульваре Леси Украинки. На место прибыли три патрульные наряда и автомобиль следственно-оперативной группы. Полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Также рядом с рестораном находился белый седан Mercedes на транзитных номерах, возле которого постоянно находились несколько патрульных.

Из собственных источников изданию стало известно, что выстрелы из гладкоствольного ружья произвел хозяин "немца", который находился в состоянии алкогольного опьянения. Что послужило причиной стрельбы и другие подробности инцидента будут установлены позже.

Был ли стрелок задержан, не уточняется.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Напомним, на прошлой неделе Деснянский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей мужчине, который выстрелил в пятилетнего мальчика из пистолета.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также