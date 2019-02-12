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В день выборов на охрану правопорядка выйдет весь личный состав полиции, - Аваков

Охранять избирательные участки и следить за общей обстановкой будут около 130 тыс. правоохранителей.

В день выборов на охрану правопорядка выйдет весь личный состав полиции, - Аваков
Аресен Аваков на учениях МВД в Киевской области
Фото: mvs.gov.ua

В день выборов к охране правопорядка будет привлечен практически весь личный состав полиции - почти 130 тысяч человек. Об этом сообщили министр МВД Украины Арсен Аваков в эфире программы "Свобода слова", пишет "Укринформ".

"У нас будет принимать участие в день голосования не 60 тысяч, у нас будет гораздо больше полицейских на улицах, практически весь личный состав. Почти 130 тысяч человек так или иначе будут задействованы в избирательном процессе - или когда речь идет об охране бюллетеней и документации, или когда речь идет о реагировании на различного рода процессы", - сказал Аваков.

Министр отметил, что, например, на попытки атаковать избирательную документацию, правоохранители будут максимально жестко и законно реагировать.

"Что касается попыток ворваться на избирательные участки и вмешаться в процесс в масках, или атаковать избирательную документацию – здесь мы будем проявлять максимальную жесткость. И я хочу, чтобы никого не путали последние события – максимальную жесткость – законно. Никакие люди в масках, никакие парамилитарные группировки не будут определять порядок... только государство, в делегированных силовых функциях - Нацполиция, на улицах также будет находиться Национальная гвардия", - добавил Аваков.

Напомним, 9 февраля во время задержания с активистами между полицией и участниками митинга начались столкновения, в ходе которых полицейские применили чрезмерную силу. В отношении полицейского, который избивал лежащих людей, открыто уголовное производство.

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