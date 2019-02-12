В Приднестровье заявили о желании открыть представительство в Киеве

Украина не признает Приднестровья, как и все государства-члены ООН

Глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил о желании открыть представительства непризнанной республики в Брюсселе и Киеве.

"Глава Приднестровского государства поставил задачу министерству иностранных дел по открытию официальных представительств Приднестровья в Киеве и Брюсселе", - цитирует пресс-служба "МИД" слова Красносельского.

При этом основная задача "МИД" Приднестровья - "практическое воплощение национальной идеи Приднестровья, которая состоит в укреплении независимости республики, стремлении к международному признанию и реализации итогов референдума 2006 года".

В конце января в Москве открылось представительство Приднестровья.

Украина не признает Приднестровья, как и все государства-члены ООН. Независимость Приднестровья признали только три территории - частично признанные Южная Осетия и Абхазия, а также непризнанный Нагорный Карабах.

Напомним, преимущественно русскоязычный регион Приднестровье в 1992 году односторонне провозгласил "независимость" от остальной Молдовы. Регион имеет существенную поддержку России - политическую, экономическую и военную. После непродолжительной войны 1992 года, в которой погибло около 1200 человек, Кишинев окончательно потерял контроль над регионом. На стороне сепаратистов тогда приняли участие отдельные бойцы, целые подразделения и части российской армии со своим вооружением и боевой техникой.

В 1992 году по двустороннему российско-молдавскому соглашению на админграницах между Приднестровьем и остальной Молдовой была начата миротворческая операция с участием российских и молдавских войск, а также вооруженных формирований.

Международные переговоры об урегулировании приднестровской проблемы происходят в формате 5+2 (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина и ОБСЕ плюс наблюдатели от США и ЕС). На территории непризнанного Приднестровья расквартирована Оперативная группа российских войск (около 1400 военнослужащих), а на военных складах села Колбасна Рыбницкого района хранятся более 20 тысяч тонн боеприпасов.

22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.