Україна і ще 8 країн приєдналися до санкцій ЄС проти керівників невизнаного Придністров’я

Рішення Ради ЄС підтримали також Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Україна та Чорногорія.

Український прикордонник поблизу кордону з Придністровським регіоном Республіки Молдова
Фото: Радіо Свобода

Дев'ять країн приєдналися до рішення Європейського Союзу про запровадження санкцій проти керівництва невизнаного Придністров'я

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Як відомо, 27 жовтня 2025 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження санкцій проти керівництва Придністровського регіону Республіки Молдова до 31 жовтня 2026 року. Наразі до цього рішення приєдналися: Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Північна Македонія, Норвегія, Сербія, Україна та Чорногорія. 

"Вони забезпечать, щоб їхня національна політика відповідала цьому рішенню Ради. Європейський Союз бере до уваги це зобов'язання і вітає його", – йдеться в заяві.

24 жовтня ЄСПЛ визнав Росію відповідальною за порушення прав людини в Придністровʼї та зобов’язав виплатити компенсації. 

  • Придністров’я - це невизнана сепаратистська територія на сході Молдови, яка фактично контролюється проросійською адміністрацією з 1992 року. 
