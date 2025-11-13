Партії правлячої коаліції Німеччини досягли нової угоди щодо військової служби

Консерватори та соціал-демократи погодили гібридну модель, яка поєднує добровільну службу з обмеженими примусовими заходами.

Правлячі партії Німеччини домовилися про новий компроміс щодо реформи військової служби після того, як попередня політична угода зірвалася минулого місяця.

Про це пише Politico.

Нова домовленість, досягнута в середу ввечері старшими представниками Християнсько-демократичного союзу (ХДС) та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), стала другою спробою коаліції врегулювати одне з найсуперечливіших питань у сфері оборони.

Попередній варіант провалився після того, як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зупинив модель, що передбачала автоматичну лотерею для заповнення нестачі кадрів. Це викликало дискусію про те, наскільки далеко Німеччина має заходити у зобов’язанні молоді служити.

Новий компроміс, оприлюднений у четвер вранці, пропонує інший підхід: він запроваджує обов’язкову реєстрацію та медичний огляд, але будь-яке рішення про введення примусової служби ухвалюватиметься окремо парламентом.

Згідно з новим планом, усі 18-річні громадяни будуть офіційно зареєстровані для служби, а чоловіки зобов’язані заповнити анкету щодо своєї придатності та готовності служити. У межах важливої зміни партії погодилися відновити обов’язкові медичні огляди для чоловіків, народжених після 2008 року, щоб уряд мав заздалегідь інформацію про потенційних призовників.

Ключовий компроміс полягає в наступному етапі: замість автоматичних викликів, якщо бракує добровольців, буде запроваджено "службовий обов’язок за потребою", який може бути активований лише після голосування в парламенті. Якщо депутати вирішать, що безпекова ситуація або нестача кадрів цього вимагають, Бундесвер зможе обрати необхідну кількість новобранців у структурований спосіб, використовуючи лотерею лише як крайній захід.

Щоб посилити привабливість добровільної служби, угода передбачає нові стимули:

щомісячну платню у €2 600,

субсидію на водійські права (категорія B або C) після року служби,

спеціальний статус для довгострокових добровольців.

Компроміс також закріплює цільовий показник чисельності армії – від 255 000 до 270 000 активних військових плюс близько 200 000 резервістів, відповідно до зобов’язань Німеччини в НАТО. Наразі Бундесвер налічує приблизно 182 000 солдатів.

Законопроєкт планують подати до парламенту для голосування до кінця року.