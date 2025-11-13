Біля французького оборонного заводу з виробництва пороху знову помітили невідомий дрон

Біля французького оборонного підприємства Eurenco вдруге за останні три дні зафіксували проліт невідомого безпілотника, передає «Європейська правда» з посиланням на BFM TV.

Інцидент стався 12 листопада неподалік заводу в місті Бержерак, де виробляють порох для артилерійських снарядів. Два попередні прольоти дрона над територією підприємства адміністрація помітила ввечері 10 листопада. Про всі випадки керівництво заводу одразу повідомило відповідні органи, після чого розпочалося розслідування.

У прокуратурі Бержерака підтвердили факт появил БпЛА.

У префектурі повідомили, що після звернення адміністрації поліція розпочала пошуки оператора безпілотника, однак встановити його не вдалося.

Справу розслідують за статтями про умисне керування дроном у забороненій для польотів зоні.

Командувач протиповітряної оборони та повітряних операцій ЗС Франції генерал Марк Ле Буй заявив, що за наявними даними ймовірно йдеться про комерційний дрон, подібний до апаратів, які виробляє компанія DJI. Генерал також зауважив, що такі інциденти стають не поодинокими, і правоохоронці регулярно проводять відповідні перевірки.