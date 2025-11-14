Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Польща відкриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю наступного тижня

Дональд Туск пояснив це численними зверненнями жителів і підприємців.

кордон між Польщею і Білоруссю
Фото: ЕРА/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив, що на початку наступного тижня країна відкриє два дорожні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю, передає видання Wiadomosci

За словами Туска, це рішення пов’язане зі зменшенням міграційного тиску на кордон та численними зверненнями жителів і підприємців.

Глава польського уряду підкреслив, що це не означає відкриття кордону загалом і не є результатом будь-яких домовленостей із Мінськом: «Це не відкриття кордону. Це відкриття пунктів пропуску через дуже конкретні інтереси місцевих жителів (…) і це не має жодного стосунку до політичних переговорів чи можливого обміну ув’язненими».

Прем’єр додав, що рішення ухвалили автономно, реагуючи на ситуацію у Підляському воєводстві, мешканці якого несуть значні витрати через агресивну політику Білорусі. Туск також зазначив, що разом із міністром внутрішніх справ Маріушем Кервінським та віцепрем’єром Владиславом Косіняком-Камишем уряд посилив безпеку на кордоні, і ризик нелегальних перетинів нині «зведений до абсолютного мінімуму».

«Ефективність затримань тих, хто намагається незаконно перетнути польський кордон, наближається до 100%. Це найкраще захищений кордон у Європі», — підкреслив Туск.

За його словами, рішення про відкриття пунктів пропуску ухвалили після консультацій із місцевою владою та бізнесом, а вплив цього кроку на безпеку будуть постійно моніторити.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі підготувало проєкт розпорядження, згідно з яким 17 листопада буде відновлена робота двох КПП. Загалом на кордоні з Білоруссю є шість автомобільних пунктів пропуску. 

Частину переходів Польща закрила у відповідь на міграційну кризу, спровоковану режимом Лукашенка, інші — через вирок активісту Союзу поляків у Білорусі Анджею Почобуту.
