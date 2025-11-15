Предмети доставлять до Канадського музею історії у Гатіно, де спеціалісти разом із представниками корінних народів визначатимуть їхнє походження та подальшу долю.

У суботу, 15 листопада, Ватикан повернув 62 артефакти корінним народам Канади.

Як пише АР, це є історичним жестом, частиною переосмислення ролі католицької церкви у придушенні корінних культур в Америці.

Папа Лев XIV передав артефакти, серед яких знаковий ескімоський каяк, делегації Конференції католицьких єпископів Канади. Очікується, що предмети повернуть окремим корінним громадам. У спільній заяві Ватикан та канадська церква назвали це "подарунком" і "конкретним знаком діалогу, поваги та братерства".

Артефакти походять із етнографічної колекції Музею Ватикану Anima Mundi, яка була предметом багаторічних суперечок щодо походження предметів, отриманих під час колоніальних періодів.

Більшість експонатів надійшли до Риму через католицьких місіонерів для виставки у 1925 році. Ватикан стверджує, що вони були "подарунками" Папі Пію XI як демонстрація глобальної присутності Церкви та життів корінних народів, яких вона євангелізувала.

Але історики, корінні народи та експерти давно сумніваються, що це були добровільні дари, зважаючи на нерівність сил та колоніальні політики. На той час католицькі ордени допомагали здійснювати політику примусової асиміляції, яку Комісія з правди і примирення Канади назвала "культурним геноцидом".

Зокрема, заборона потлачів 1885 року призвела до конфіскації традиційних предметів культового призначення, які пізніше потрапили до музеїв Канади, США, Європи та приватних колекцій.

У 2022 році Папа Франциск зустрівся з делегацією корінних народів, які приїхали отримати вибачення за роль Церкви в системі резидентських шкіл. Під час візиту вони побачили артефакти, включно з каяком, поясами вампум, бойовими палицями та масками, і попросили їх повернути. Франциск тоді заявив, що підтримує повернення предметів "у разі потреби", назвавши це правильним жестом.

Повернення відбулося рівно через 100 років після першої виставки артефактів у Римі.

Католицька церква Канади взяла зобов’язання забезпечити належне зберігання, повагу й охорону артефактів, перш ніж вони повернуться громадам.

Спершу предмети доставлять до Канадського музею історії у Гатіно, де спеціалісти разом із представниками корінних народів визначатимуть їхнє походження та подальшу долю.

Це відбувається в межах ширшого процесу переосмислення ролі Католицької церкви у колонізації. У 2023 році Ватикан офіційно відкинув "Доктрину відкриття" – папські булли XV століття, що легітимізували захоплення земель корінних народів.

Попри це, багато представників корінних народів й надалі вимагають офіційного скасування цих документів.

Ватикан заявив, що повернення артефактів є завершенням процесу, започаткованого Папою Франциском.