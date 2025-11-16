Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Франція домоглася звільнення свого громадянина, ув’язненого в Венесуелі

Голова МЗС подякував французькій дипломатії за її зусилля, які дозволили домогтися звільнення Кастро з в’язниці.

Фото: wikipedia.org

Уряд Франції оголосив про звільнення громадянина Франції та Чилі Каміло Кастро, якого протягом чотирьох місяців утримували у Венесуелі.

Про це повідомляє AP.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро опублікував повідомлення про те, що Кастро повертається до Франції. Він подякував французькій дипломатії за її зусилля, які дозволили домогтися звільнення Кастро з в’язниці.

Президент Франції Емманюель Макрон також офіційно привітав звільнення Кастро.

"Франція іноді просувається тихо, але завжди рішуче та спокійно: саме так ми захищаємо своїх громадян", - сказав Макрон.

Кастро проживав у Колумбії та зник у червні після перетину кордону з Венесуелою.

 
