Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні із Білоруссю

Перехід Кузниця був закритий протягом чотирьох років, а Бобровники – понад два з половиною роки.

У понеділок, одразу після півночі, Підляське воєводство відкрило автомобільні прикордонні переходи з Білоруссю – у Кузниці та Бобровниках. Перехід Кузниця був закритий протягом чотирьох років, тоді як Бобровники були закриті для руху понад два з половиною роки.

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі кажуть, що відкриття переходів стало можливим лише після "ефективного закриття" кордону, який в останні роки неодноразово масово намагалися незаконно перетнути мігранти.

Рішенню про відкриття передували консультації з місцевою владою та підприємствами, які давно закликають до відновлення прикордонного руху, що має вирішальне значення для економіки регіону.

Підляське воєводство – це сільськогосподарський регіон. Закриття прикордонних переходів у 2021 та 2023 роках призвело до збитків у готельній, ресторанній та траспортних галузях. Держава виплатила компенсацію, але лише підприємствам у муніципалітетах, де розташовані переправи.

Прикордонний перехід Кузниця-Брузгі знову відкрито лише для пасажирського руху — легкових автомобілів, за винятком автобусів. На прикордонному переході Бобровники-Берестовіца дозволено рух як пасажирських (легкових автомобілів та автобусів), так і вантажних автомобілів.

Відкриття переправ викликало ажіотаж, і ще до півночі на переправі Бобровники утворилася 4-5-кілометрова черга.

Митне оформлення на прикордонному переході Кузниця було призупинено 9 листопада 2021 року через міграційну кризу. Польща була змушена піти на цей крок через те, що Білорусь не реагувала на спроби організованих груп мігрантів незаконно перетнути кордон.

Бобровники було закрито 10 лютого 2023 року. Тоді, як заявив тодішній міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський, рішення було продиктоване "важливими інтересами державної безпеки", а безпосередньою причиною став вирок, винесений журналісту Анджею Почобуту, активісту Союзу поляків Білорусі.