Трамп підтримує жорсткіші дії проти наркокартелів у Мексиці та Колумбії

Президент США Дональд Трамп підтримує агресивні дії проти наркокартелів та виробництва наркотиків у Мексиці та Колумбії.

Про це повідомляє Reuters.

“Я згоден, що б ми не зробили, щоб зупинити наркотики”, - відповів Трамп на запитання, чи підтримує він наземні удари по Мексиці для зупинення наркоторгівлі.

Також він прокоментував можливість атаки на кокаїнові лабораторії в Колумбії.

“Чи знищив би я ці фабрики? Я б пишався, зробивши це. Я не казав, що роблю це, але я б пишався, бо ми врятуємо мільйони життів”, - наголосив президент США.

Водночас Трамп не оголосив про будь-яке пряме військове втручання США.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Дональда Трампа розпочала планування військової операції в Мексиці проти наркокартелів. Підготовка включає відправлення американських військових та співробітників розвідки до Мексики для знищення нарколабораторій і ватажків картелів.