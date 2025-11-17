США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Трамп підтримує жорсткіші дії проти наркокартелів у Мексиці та Колумбії

Втім Трамп не оголосив про будь-яке пряме військове втручання США.

Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підтримує агресивні дії проти наркокартелів та виробництва наркотиків у Мексиці та Колумбії.

Про це повідомляє Reuters

“Я згоден, що б ми не зробили, щоб зупинити наркотики”, - відповів Трамп на запитання, чи підтримує він наземні удари по Мексиці для зупинення наркоторгівлі.

Також він прокоментував можливість атаки на кокаїнові лабораторії в Колумбії.

“Чи знищив би я ці фабрики? Я б пишався, зробивши це. Я не казав, що роблю це, але я б пишався, бо ми врятуємо мільйони життів”, - наголосив президент США.

  • Водночас Трамп не оголосив про будь-яке пряме військове втручання США.
  • Раніше повідомлялось, що адміністрація Дональда Трампа розпочала планування військової операції в Мексиці проти наркокартелів. Підготовка включає відправлення американських військових та співробітників розвідки до Мексики для знищення нарколабораторій і ватажків картелів.
