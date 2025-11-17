Трамп підтримує жорсткіші дії проти наркокартелів у Мексиці та Колумбії

Президент США Дональд Трамп підтримує агресивні дії проти наркокартелів та виробництва наркотиків у Мексиці та Колумбії.
Про це повідомляє Reuters.
“Я згоден, що б ми не зробили, щоб зупинити наркотики”, - відповів Трамп на запитання, чи підтримує він наземні удари по Мексиці для зупинення наркоторгівлі.
Також він прокоментував можливість атаки на кокаїнові лабораторії в Колумбії.
“Чи знищив би я ці фабрики? Я б пишався, зробивши це. Я не казав, що роблю це, але я б пишався, бо ми врятуємо мільйони життів”, - наголосив президент США.
- Водночас Трамп не оголосив про будь-яке пряме військове втручання США.
- Раніше повідомлялось, що адміністрація Дональда Трампа розпочала планування військової операції в Мексиці проти наркокартелів. Підготовка включає відправлення американських військових та співробітників розвідки до Мексики для знищення нарколабораторій і ватажків картелів.
У вересні президент Колумбії Густаво Петро заявив, що авіаудари США по човнах, які нібито займалися наркоторгівлею в Карибському морі, є "актом тиранії".
США заявили, що анулюють візу президента Колумбії Густаво Петро після його закликів до американських військових не підкорятися наказам Дональда Трампа на пропалестинській демонстрації у Нью-Йорку.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати припинять усі платежі та субсидії Колумбії.
Колумбія відкликала свого посла зі Сполучених Штатів після ескалації напруженості з Трампом.