Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
ГоловнаСвіт

ЗМІ: Адміністрація Трампа розпочала планування військової операції в Мексиці проти наркокартелів

Мексика висловила заперечення щодо американської місії.

ЗМІ: Адміністрація Трампа розпочала планування військової операції в Мексиці проти наркокартелів
Фото: EPA/UPG

Адміністрація Дональда Трампа розпочала планування військової операції в Мексиці проти наркокартелів. Підготовка включає відправлення американських військових та співробітників розвідки до Мексики для знищення нарколабораторій і ватажків картелів.

Про це пише NBC News із посиланням на нинішніх та колишніх американських чиновників.

За попередніми даними, у місії можуть брати участь підрозділи Об’єднаного командування спеціальних операцій та офіцери ЦРУ. Якщо місію буде затверджено, американські сили можуть здійснювати удари дронами по лабораторіях і лідерах картелів без попереднього повідомлення Мексики. Водночас адміністрація прагне координувати дії з урядом Мексики, але не виключає проведення операцій без його згоди.

Остаточного рішення про розгортання поки не ухвалено, але оперативне планування вже триває. Адміністрація хоче уникнути розголосу й може не повідомляти про початок місії публічно.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум вже заявила, що її країна "не приймає жодної форми інтервенції" та "координує, але не підпорядковується" США.

Трамп, зі свого боку, називає наркоторгівлю загрозою національній безпеці та стверджує, що традиційні методи боротьби з нею неефективні. Він також підтвердив проведення таємних операцій ЦРУ у Венесуелі й не виключив подібних дій у Мексиці.

"Лише військові дії та прямі удари можуть дати результат і знищити мережі, які "керують Мексикою замість уряду", — підкреслив президент США.

Якщо місія буде реалізована, це стане безпрецедентним кроком — уперше американські війська отримають дозвіл на бойові дії на території Мексики під прикриттям розвідувальної операції.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies