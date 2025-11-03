ЗМІ: Адміністрація Трампа розпочала планування військової операції в Мексиці проти наркокартелів

Адміністрація Дональда Трампа розпочала планування військової операції в Мексиці проти наркокартелів. Підготовка включає відправлення американських військових та співробітників розвідки до Мексики для знищення нарколабораторій і ватажків картелів.

Про це пише NBC News із посиланням на нинішніх та колишніх американських чиновників.

За попередніми даними, у місії можуть брати участь підрозділи Об’єднаного командування спеціальних операцій та офіцери ЦРУ. Якщо місію буде затверджено, американські сили можуть здійснювати удари дронами по лабораторіях і лідерах картелів без попереднього повідомлення Мексики. Водночас адміністрація прагне координувати дії з урядом Мексики, але не виключає проведення операцій без його згоди.

Остаточного рішення про розгортання поки не ухвалено, але оперативне планування вже триває. Адміністрація хоче уникнути розголосу й може не повідомляти про початок місії публічно.

Президент Мексики Клаудія Шейнбаум вже заявила, що її країна "не приймає жодної форми інтервенції" та "координує, але не підпорядковується" США.

Трамп, зі свого боку, називає наркоторгівлю загрозою національній безпеці та стверджує, що традиційні методи боротьби з нею неефективні. Він також підтвердив проведення таємних операцій ЦРУ у Венесуелі й не виключив подібних дій у Мексиці.

"Лише військові дії та прямі удари можуть дати результат і знищити мережі, які "керують Мексикою замість уряду", — підкреслив президент США.

Якщо місія буде реалізована, це стане безпрецедентним кроком — уперше американські війська отримають дозвіл на бойові дії на території Мексики під прикриттям розвідувальної операції.