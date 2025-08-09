Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Трамп доручив Пентагону підготувати військові плани проти латиноамериканських наркокартелів

Раніе мексиканський картель Sinaloa, венесуельський Tren de Aragua та шість інших груп, що базуються в Латинській Америці, Штати визнали іноземними терористичними організаціями.

Трамп доручив Пентагону підготувати військові плани проти латиноамериканських наркокартелів
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп доручив Пентагону підготувати військові плани проти латиноамериканських наркокартелів, визнаних терористичними організаціями.

Про це повідомляє DW з посиланням на американські ЗМІ.

У лютому мексиканський картель Sinaloa, венесуельський Tren de Aragua та шість інших груп, що базуються в Латинській Америці, були визнані іноземними терористичними організаціями.

За даними The New York Times та The Wall Street Journal, потенційні заходи, що обговорюються, включають операції спецпідрозділів та розвідувальну підтримку у координації з іноземними партнерами.

У березні Трамп пообіцяв “вести війну” проти наркокартелів, звинувативши їх у затопленні Сполучених Штатів такими наркотиками, як фентаніл.

Речниця Білого дому Анна Келлі заявила, що “головним пріоритетом Трампа є захист батьківщини”.

Тим часом президент Мексики Клаудія Шейнбаум заявила, що “вторгнення” в її країну не буде, і що американським військовим не буде дозволено перебувати на мексиканській території. “Ми співпрацюємо, але вторгнення не буде. Це абсолютно виключено”, – сказала вона. 

Шейнбаум також відкинула звинувачення США щодо зв’язків Мадуро з картелем Sinaloa. За її словами, якщо Вашингтон має такі докази, то він повинен ними поділитися.
