Губернатор Аляски заявив про готовність прийняти зустріч Трампа і Путіна

Губернатор відзначив стратегічну роль Аляски та лідерство в Арктиці.

Губернатор Аляски заявив про готовність прийняти зустріч Трампа і Путіна
Майк Данліві
Фото: EPA/UPG

Губернатор Аляски Майк Данліві заявив про готовність штату прийняти зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Владіміром Путіним.

Про це Данліві написав у соцмережі Х.

Губернатор наголосив, що Аляска — це найважливіше стратегічне місце у світі, розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі та Тихим океаном на півдні. 

"Всього дві милі відділяють Росію від Аляски, тому жодне інше місце не відіграє більш важливої ролі в нашій національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці. Те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни", — каже Данліві.

За його словами, "цілком логічно" те, що обговорення питань глобального значення відбувається саме на Алясці.

"Протягом століть Аляска була мостом між народами, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів на землі. Світ буде спостерігати, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч", – додав він.

  • Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть особисті переговори щодо завершення війни в Україні у п'ятницю, 15 серпня, на території американського штату Аляска.
