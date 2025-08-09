«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Рінкевичс: Латвія підтримує ініціативу НАТО щодо озброєння України

Ідеться про ініціативу PURL.

Рінкевичс: Латвія підтримує ініціативу НАТО щодо озброєння України
Едгар Рінкевичс
Фото: mfa.gov.lv

Латвія підтримує ініціативу НАТО PURL - озброєння України.

Про це заявив президент Латвії Едгар Рінкевичс у розмов з Володимиром Зеленським.

Як ідеться в дописі Рінкевичса у соцмережі Х, він із українським колегою обговорили поточні зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру. 

«Також я поінформував про підтримку Латвією нової ініціативи НАТО щодо озброєння України (PURL). Я також підтвердив підтримку Латвією якнайшвидшого процесу вступу України до ЄС», - додав латвійський президент.

  • PURL – ініціатива НАТО під назвою «Пріоритетний перелік потреб України».
  • Пентагон разом із НАТО уже розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її нашій державі.
