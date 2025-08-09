Рінкевичс: Латвія підтримує ініціативу НАТО щодо озброєння України

Латвія підтримує ініціативу НАТО PURL - озброєння України.
Про це заявив президент Латвії Едгар Рінкевичс у розмов з Володимиром Зеленським.
Як ідеться в дописі Рінкевичса у соцмережі Х, він із українським колегою обговорили поточні зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру.
«Також я поінформував про підтримку Латвією нової ініціативи НАТО щодо озброєння України (PURL). Я також підтвердив підтримку Латвією якнайшвидшого процесу вступу України до ЄС», - додав латвійський президент.
- PURL – ініціатива НАТО під назвою «Пріоритетний перелік потреб України».
- Пентагон разом із НАТО уже розробляють новий механізм продажу зброї європейським союзникам, які потім передаватимуть її нашій державі.