Рінкевичс: Латвія підтримує ініціативу НАТО щодо озброєння України

Латвія підтримує ініціативу НАТО PURL - озброєння України.

Про це заявив президент Латвії Едгар Рінкевичс у розмов з Володимиром Зеленським.

Як ідеться в дописі Рінкевичса у соцмережі Х, він із українським колегою обговорили поточні зусилля для досягнення справедливого й тривалого миру.

«Також я поінформував про підтримку Латвією нової ініціативи НАТО щодо озброєння України (PURL). Я також підтвердив підтримку Латвією якнайшвидшого процесу вступу України до ЄС», - додав латвійський президент.