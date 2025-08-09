У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Міністри закордонних справ Балтії і Чехії підтримали мир в Україні на тлі переговорів Трампа і Путіна

Вони закликають не йти на поступки РФ.

Міністри закордонних справ Балтії і Чехії підтримали мир в Україні на тлі переговорів Трампа і Путіна
Дональд Трамп і Вололимир Путін
Фото: EPA/UPG

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Чехії висловили підтримку суверенітету України та прагнення до справедливого і тривалого миру, пише «Європейська правда».

Так дипломати відреагували на повідомлення про можливу зустріч президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна наступного тижня.

Зокрема, глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна підкреслив, що зміна кордонів силою загрожує безпеці всіх народів. Він наголосив, що Естонія не буде винагороджувати агресію і гарантує незмінну підтримку Україні у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності.

Очільниця латвійського відомства Байба Браже вітала зусилля Трампа щодо припинення війни, проте наголосила: мир має бути справедливим, тривалим і гідним, з повагою до суверенітету України. Вона додала, що Росія не повинна отримувати винагороду за агресію. 

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що кордони та незалежність України не підлягають обговоренню, а всі території від Луганська до Криму залишаються українськими. Він висловив підтримку мирному врегулюванню на основі міжнародного права.

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський нагадав, що Росію до переговорів змусили саме підтримка України, санкції та мужність українців. Він закликав поважати право України самостійно визначати свій шлях у ЄС і НАТО та підкреслив, що мир має погоджуватися насамперед із українською стороною.

  • Путін і Трамп зустрінуться на Алясці 15 серпня, у п'ятницю.
  • Предметом розмови може стати вимога Кремля віддати під контроль всю територію Донецької області.
  • Журналісти CBS News стверджують, що Володимир Зеленський, можливо, буде залучений до зустрічі лідерів США і РФ.
