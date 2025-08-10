​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
ГоловнаСвіт

В Ізраїлі відбулись масові мітинги проти намірів Нетаньягу взяти під контроль Смугу Гази

Люди закликали солдатів ЦАХАЛ відмовитися від участі у бойових діях.

В Ізраїлі відбулись масові мітинги проти намірів Нетаньягу взяти під контроль Смугу Гази
Фото: EPA/UPG

9 серпня ввечері десятки тисяч протестувальників зібралися у Тель-Авіві та містах по всьому Ізраїлю, щоб закликати до угоди про звільнення заручників та припинення вогню, перш ніж ЦАХАЛ розпочне свою заплановану операцію з захоплення Смуги Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Головною вимогою демонстрантів було припинення війни у Секторі Гази та повернення усіх ізраїльських заручників. Окремі протестувальники закликали президента США Дональда Трампа втрутитися, аби війна в анклаві завершилася.

Як пише Reuters, опитування громадської думки показують, що переважна більшість ізраїльтян виступає за негайне припинення війни, щоб забезпечити звільнення решти 50 заручників, яких утримують бойовики в Газі. Ізраїльські чиновники вважають, що близько 20 заручників досі живі.

Перед входом до штаб-квартири Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Тель-Авіві, що на вулиці Бегін, люди закликали солдатів відмовитися від участі у бойових діях, а також звернулися до лідерів опозиції, профспілок та бізнесу із закликом повпливати на ситуацію в країні.

  • Кабінет міністрів безпеки Ізраїлю схвалив розширений новий військовий наступ у Cмузі Гази, який може призвести до повної окупації анклаву.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер назвав ескалацію Ізраїлю “неправильною” та закликав уряд Нетаньягу “негайно переглянути своє рішення”.
  • Уряд Німеччини частково призупиняє експорт військової техніки до Ізраїлю, яка ймовірно може бути використана у Газі, після заяви ізраїльського уряду щодо планів окупації анклаву.
  • Президент Франції Емманюель Макрон офіційно оголосив про намір визнати незалежність держави Палестина у вересні під час відкриття роботи нової сесії Генеральної Асамблеї ООН.
