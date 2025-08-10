​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
Нордично-Балтійська вісімка країн застерігає від укладання миру без урахування позиції України

"Ми готові сприяти цій роботі дипломатичними засобами, продовжуючи надавати Україні суттєву військову та фінансову підтримку".

Нордично-Балтійська вісімка країн застерігає від укладання миру без урахування позиції України
Ілюстративне фото

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії опублікували заяву, в якій застерегли від переговорів про мир з Росією без врахування позиції України й безпеки Європи.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми твердо стоїмо на позиції незмінної підтримки суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України в умовах незаконної агресивної війни Росії", - йдеться в заяві.

Лідери країн вітають "ініціативу президента Трампа щодо сприяння припиненню цієї війни та закладання основ для справедливого і тривалого миру, що забезпечить безпеку України та стабільність Європи".

"Ми готові сприяти цій роботі дипломатичними засобами, продовжуючи надавати Україні суттєву військову та фінансову підтримку. Ми продовжуватимемо підтримувати та застосовувати обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Мир буде досягнутий лише завдяки поєднанню рішучої дипломатії, непохитної підтримки України та постійного тиску на Російську Федерацію з метою припинення її незаконної війни", - сказано в заяві.

Окремо у ній наголошено, що "міжнародні кордони не можуть бути змінені силою".

"Переговори можуть відбуватися лише в умовах припинення вогню. Президент Зеленський чітко заявив, що Україна готова до мирних переговорів за умови повного поваження її суверенітету… Жодних рішень щодо України без України, жодних рішень щодо Європи без Європи", - наголошується в заяві.

"Нордично-Балтійська вісімка залишатиметься на боці України, об’єднана в своїх намірах і рішуча в захисті нашої безпеки", - наголосили підписанти заяви.

Нордично-Балтійська вісімка - формат регіонального співробітництва, який включає Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію.

Раніше верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас заявила, що будь-яка угода про припинення війни в Україні між Вашингтоном та Москвою має включати Україну та Європейський Союз.
