Науседа: Литва підтримує членство України в ЄС до 2030 року

Президент Литви Гітанас Науседа провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Висловив рішучу підтримку Литвою територіальної цілісності України. Справедливий, стійкий мир вимагає від Росії згоди на безумовне припинення вогню та відшкодування збитків", - написав Наусєда.

Окрім того, він наголосив, що Литва вітає прогрес України у напрямку інтеграції до ЄС та підтримує членство Євросоюзу до 2030 року.