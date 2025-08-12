Тайвань евакуює сотні людей через наближення тайфуну Подул

У вівторок 12 серпня влада Тайваню почала евакуювати сотні людей з ймовірного шляху тайфуну "Подул", який, як очікується, обрушиться на південно-східне узбережжя острова.

Про це пише Reuters.

Тайвань регулярно потерпає від тайфунів, зазвичай вздовж гірського та малонаселеного східного узбережжя, що виходить на Тихий океан.

Тайфун Подул буде середньої сили, з поривами вітру до 155 км/год. Він вийде на сушу біля південно-східного міста Тайдун у середу. Очікується, що після досягнення суші шторм обрушиться на густонаселене західне узбережжя, а потім цього тижня попрямує до південної китайської провінції Фуцзянь.

У східному повіті Хуалянь евакуйовують майже 700 людей з їхніх домівок, щоб запобігти ризику переповнення природної дамби, що утворилася після зсуву, спричиненого попереднім тайфуном.

За даними Центрального метеорологічного управління, протягом наступних кількох днів у південних гірських районах прогнозується до 600 мм опадів.

Цього місяця в деяких південних районах за один тиждень випало понад річну кількість опадів, що спричинило масштабні зсуви та повені, в результаті яких загинуло чотири людини.