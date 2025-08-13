Естонія вислала російського дипломата і оголосила його персоною нон грата

У МЗС пояснили, що він "брав участь у підриві конституційного ладу і правової системи Естонії, в розколі естонського суспільства, сприяючи скоєнню державних злочинів, включаючи численні порушення санкцій".

Міністерство закордонних справ Естонії повідомило про оголошення persona non grata першого секретаря посольства Росії і наказало йому покинути країну.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МЗС країни.

"Вручаючи ноту, МЗС повідомило представнику російського посольства, що Естонія не має наміру миритися з діями Росії, спрямованими проти нашого конституційного ладу і внутрішньої стабільності... Естонія також проінформує партнерів і союзників з даного питання", - йдеться в повідомленні.

На думку глави естонського МЗС Маргуса Цахкна, дипломат "брав участь у підриві конституційного ладу і правової системи Естонії, в розколі естонського суспільства, сприяючи скоєнню державних злочинів, включаючи численні порушення санкцій".

У пресрелізі наголошується, що дії Таллінна відповідають статті 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, згідно з якою держава перебування може в будь-який час без пояснення причин повідомити акредитуючу державу про те, що співробітник дипломатичного персоналу представництва є persona non grata.