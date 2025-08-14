Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
У Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
ЕксклюзивУ Києві на маршрутах курсують лише третина вагонів метро та половина автобусів, отриманих від благодійників
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
РЖД у вогні
РЖД у вогні
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
​На Донеччині затримали 34-річного електрика із Мирнограда, який чекав на окупацію регіону
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ГоловнаСвіт

На Алясці оголошено евакуацію через загрозу рекордної повені

Саміту Трампа і Путіна навряд щось загрожує.

На Алясці оголошено евакуацію через загрозу рекордної повені
Аляска
Фото: EPA/UPG

Національна погодна служба США попередила про загрозу повені, спричиненої виходом талої води з природного басейну, утвореного Менденхолльським льодовиком на Алясці.

Як пише BBC, метеорологи прогнозують рекордне підняття рівня води у районі Джуно - це офіційна столиця Аляски, хоча за розміром місто поступається Анкориджу, який у п'ятницю має прийняти саміт російського диктатора Путіна та президента США Дональда Трампа.

Губернатор Аляски Майк Данліві оголосив попередження про можливе стихійне лихо через "невідворотну загрозу катастрофічної повені" у районі Джуно. Населення попередили, що для їхніх домівок існує велика загроза підтоплення, тому буде проведено евакуацію.

Для Анкориджа загрози немає, зустріч Путіна і Трампа має відбутися за узгодженим графіком.  
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies