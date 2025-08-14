На Алясці оголошено евакуацію через загрозу рекордної повені

Національна погодна служба США попередила про загрозу повені, спричиненої виходом талої води з природного басейну, утвореного Менденхолльським льодовиком на Алясці.

Як пише BBC, метеорологи прогнозують рекордне підняття рівня води у районі Джуно - це офіційна столиця Аляски, хоча за розміром місто поступається Анкориджу, який у п'ятницю має прийняти саміт російського диктатора Путіна та президента США Дональда Трампа.

Губернатор Аляски Майк Данліві оголосив попередження про можливе стихійне лихо через "невідворотну загрозу катастрофічної повені" у районі Джуно. Населення попередили, що для їхніх домівок існує велика загроза підтоплення, тому буде проведено евакуацію.

Для Анкориджа загрози немає, зустріч Путіна і Трампа має відбутися за узгодженим графіком.