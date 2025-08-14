Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
США оголосили винагороду за лідерів російської криптобіржі Garantex

Їх підозрюють у масштабному відмиванні коштів.

Фото: medium.com

Російську криптовалютну біржу Garantex та її мережу правоохоронці підозрюють у масштабному відмиванні коштів. Тож Держдепартамент США оголосив винагороду за інформацію, яка допоможе арештувати чи засудити зловмисників.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті Держдепу.

Програма Держдепартаменту з винагород за інформацію щодо транснаціональної організованої злочинності (TOCRP) пропонує до $6 млн. Зокрема, до $5 млн обіцяють за росіянина Олександра Міру Серду (також відомого як Олександр Ntifo-Siaw) і до $1 млн — за інших ключових фігурантів.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) повторно включило Garantex до санкційного списку, а також внесло туди створену як її наступницю біржу Grinex. Під санкції потрапили троє керівників Garantex і шість партнерських компаній у Росії та Киргизстані.

За даними Секретної служби США та ФБР, Garantex отримала сотні мільйонів доларів кримінальних доходів і використовувалася для хакерських атак, вимагання, фінансування тероризму та наркоторгівлі, часто завдаючи значної шкоди американським громадянам. У період з квітня 2019-го по березень 2025 року через платформу пройшло щонайменше $96 млрд у криптовалюті.
