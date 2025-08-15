На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Світ

Санду заявляє про безпрецедентний тиск на діаспору напередодні виборів у Молдові

Спостерігається ріст активності фейкових акаунтів у молдовської діаспори.

Майя Санду після підсумкової прес-конференції у своєму передвиборчому штабі в Кишиневі, 3 листопада 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Президентка Молдови Мая Санду заявила про безпрецедентний тиск на молдовську діаспор з боку ворожих сил напередодні парламентських виборів.

Про це президентка Молдови Мая Санду заявила на Конгресі діаспори, пише NewsMaker.

"Ми знаємо, що ворожі сили ззовні чинять безпрецедентний тиск і на діаспору", – зазначила Санду.

Президентка додала, що молдовська влада має інформацію щодо спроб підкупу виборців у діаспорі, а також спостерігає значний ріст активності фейкових акаунтів у молдовської діаспори, які беруть участь у скоординованій кампанії впливу в соцмережах.

За словами Санду, у межах цієї кампанії просуваються антиєвропейські гасла і повідомлення, спрямовані проти реформ і політики, що проводяться в країні останніми роками, а також проти Молдови.

Глава Молдови наголошує, що такі "явища" будуть набирати обертів, особливо найближчими тижнями. Вона закликала громадян за кордоном бути пильними та згуртованими, захищати суверенітет, демократію, свободу та "європейський вибір" Молдови.
﻿
