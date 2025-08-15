Санду заявляє про безпрецедентний тиск на діаспору напередодні виборів у Молдові

Майя Санду після підсумкової прес-конференції у своєму передвиборчому штабі в Кишиневі, 3 листопада 2024 року.

Президентка Молдови Мая Санду заявила про безпрецедентний тиск на молдовську діаспор з боку ворожих сил напередодні парламентських виборів.

Про це президентка Молдови Мая Санду заявила на Конгресі діаспори, пише NewsMaker.

"Ми знаємо, що ворожі сили ззовні чинять безпрецедентний тиск і на діаспору", – зазначила Санду.

Президентка додала, що молдовська влада має інформацію щодо спроб підкупу виборців у діаспорі, а також спостерігає значний ріст активності фейкових акаунтів у молдовської діаспори, які беруть участь у скоординованій кампанії впливу в соцмережах.

За словами Санду, у межах цієї кампанії просуваються антиєвропейські гасла і повідомлення, спрямовані проти реформ і політики, що проводяться в країні останніми роками, а також проти Молдови.

Глава Молдови наголошує, що такі "явища" будуть набирати обертів, особливо найближчими тижнями. Вона закликала громадян за кордоном бути пильними та згуртованими, захищати суверенітет, демократію, свободу та "європейський вибір" Молдови.