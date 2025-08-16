Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Китай пообіцяв не вторгатися на Тайвань, поки Трамп буде на посаді президента США

«Але я дуже терплячий, і Китай дуже терплячий», - заявив Трампу Сі Цзіньпін.

Китай пообіцяв не вторгатися на Тайвань, поки Трамп буде на посаді президента США
Президент США Дональд Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін проводять огляд почесної варти солдатів Народно-визвольної армії Китаю пі
Фото: EPA/UPG

Президент США розповів, що лідер КНР Сі Цзіньпін запевнив його в тому, що Китай не буде вторгатися на Тайвань, доки Дональд Трамп перебуватиме при владі, пише Reuters.

«Він сказав мені: “Я ніколи цього не зроблю, доки ти президент”. Лідер Сі сказав мені це, і я відповів: “Що ж, я ціную це”, але він також додав: "Але я дуже терплячий, і Китай дуже терплячий”», — зазначив Трамп.

Китай розглядає Тайвань як власну територію та пообіцяв «возз’єднатися» з цим демократичним і самоврядним островом, у разі потреби — силою. Тайвань рішуче відкидає претензії Китаю на суверенітет.

Посольство Китаю у Вашингтоні в п’ятницю назвало тему Тайваню «найважливішим і найчутливішим питанням» у китайсько-американських відносинах.

«Уряду США слід дотримуватися принципу одного Китаю та трьох спільних комюніке США й Китаю, зважено підходити до питань, пов’язаних із Тайванем, та щиро захищати китайсько-американські відносини, а також мир і стабільність у районі Тайванської протоки», — заявив офіційний представник китайського посольства.

Хоча Вашингтон є основним постачальником зброї Тайваню та його міжнародним партнером, США, як і більшість країн, не мають офіційних дипломатичних відносин з островом.

Попри те, що уряд Тайваню поки не відреагував на заяви Трампа, 16 серпня високопосадовець від правлячої Демократичної прогресивної партії заявив, що Тайвань вдячний за підтримку з боку «нашого головного союзника».

«Однак… безпека не може ґрунтуватися на обіцянках ворога, як і не може повністю покладатися лише на допомогу друзів. Зміцнення нашої власної обороноздатності має фундаментальне значення!» — написав у фейсбуці член парламентського комітету з питань оборони та закордонних справ Тайваню. Ван Тін’юй.
﻿
