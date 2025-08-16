Китай пообіцяв не вторгатися на Тайвань, поки Трамп буде на посаді президента США

«Але я дуже терплячий, і Китай дуже терплячий», - заявив Трампу Сі Цзіньпін.

Президент США розповів, що лідер КНР Сі Цзіньпін запевнив його в тому, що Китай не буде вторгатися на Тайвань, доки Дональд Трамп перебуватиме при владі, пише Reuters.

«Він сказав мені: “Я ніколи цього не зроблю, доки ти президент”. Лідер Сі сказав мені це, і я відповів: “Що ж, я ціную це”, але він також додав: "Але я дуже терплячий, і Китай дуже терплячий”», — зазначив Трамп.

Китай розглядає Тайвань як власну територію та пообіцяв «возз’єднатися» з цим демократичним і самоврядним островом, у разі потреби — силою. Тайвань рішуче відкидає претензії Китаю на суверенітет.

Посольство Китаю у Вашингтоні в п’ятницю назвало тему Тайваню «найважливішим і найчутливішим питанням» у китайсько-американських відносинах.

«Уряду США слід дотримуватися принципу одного Китаю та трьох спільних комюніке США й Китаю, зважено підходити до питань, пов’язаних із Тайванем, та щиро захищати китайсько-американські відносини, а також мир і стабільність у районі Тайванської протоки», — заявив офіційний представник китайського посольства.

Хоча Вашингтон є основним постачальником зброї Тайваню та його міжнародним партнером, США, як і більшість країн, не мають офіційних дипломатичних відносин з островом.

Попри те, що уряд Тайваню поки не відреагував на заяви Трампа, 16 серпня високопосадовець від правлячої Демократичної прогресивної партії заявив, що Тайвань вдячний за підтримку з боку «нашого головного союзника».

«Однак… безпека не може ґрунтуватися на обіцянках ворога, як і не може повністю покладатися лише на допомогу друзів. Зміцнення нашої власної обороноздатності має фундаментальне значення!» — написав у фейсбуці член парламентського комітету з питань оборони та закордонних справ Тайваню. Ван Тін’юй.