Сибіга скоординував позиції із главою МЗС Фінляндії перед зустріччю лідерів країн Коаліції охочих

Тиск на Москву та пакет заходів стримування для України є критично важливими для оборони.

Глава МЗС України Андрій Сибіга скоординував позиції перед зустріччю лідерів країн Коаліції охочих із очільницею МЗС Фінляндії Еліною Вальтонен.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі Х.

«Був радий поспілкуватися з Еліною Вальтонен сьогодні вранці, щоб узгодити позиції перед сьогоднішньою зустріччю Коаліції охочих і контактами на високому рівні наступного тижня. Я повідомив свою колегу про поточну ситуацію на полі бою та зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну. Наголосив, що безпека має бути на першому місці, і що припинення вбивств є абсолютно необхідним для успіху будь-якої дипломатії", – ідеться у повідомленні Андрія Сибіги.

Очільник МЗС України додав, що тиск на Москву та пакет заходів стримування для України є критично важливими елементами зміцнення нашої оборони та стійкості.

"Ми цінуємо наше партнерство з Фінляндією та вдячні уряду та народу Фінляндії за послідовну підтримку України", – наголосив глава української дипломатії.