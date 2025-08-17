У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
Больові точки. Проблеми під Добропіллям
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
Чи воскреснуть мертві після кремації? Це взагалі по-православному?
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Епіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
Новини компанійЕпіцентр посилює інклюзивність власної мережі поштоматів
ГоловнаСвіт

Сибіга скоординував позиції із главою МЗС Фінляндії перед зустріччю лідерів країн Коаліції охочих

Тиск на Москву та пакет заходів стримування для України є критично важливими для оборони.

Сибіга скоординував позиції із главою МЗС Фінляндії перед зустріччю лідерів країн Коаліції охочих
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Глава МЗС України Андрій Сибіга скоординував позиції перед зустріччю лідерів країн Коаліції охочих із очільницею МЗС Фінляндії Еліною Вальтонен.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі Х.

«Був радий поспілкуватися з Еліною Вальтонен сьогодні вранці, щоб узгодити позиції перед сьогоднішньою зустріччю Коаліції охочих і контактами на високому рівні наступного тижня. Я повідомив свою колегу про поточну ситуацію на полі бою та зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну. Наголосив, що безпека має бути на першому місці, і що припинення вбивств є абсолютно необхідним для успіху будь-якої дипломатії", – ідеться у повідомленні Андрія Сибіги.

Очільник МЗС України додав, що тиск на Москву та пакет заходів стримування для України є критично важливими елементами зміцнення нашої оборони та стійкості.

"Ми цінуємо наше партнерство з Фінляндією та вдячні уряду та народу Фінляндії за послідовну підтримку України", – наголосив глава української дипломатії.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies