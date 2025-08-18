«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
​Вадефуль: Німеччина не планує розміщувати свої війська в Україні

Однак він вважає, що Німеччина повинна відігравати важливу роль у можливому забезпеченні миру в Україні. 

​Вадефуль: Німеччина не планує розміщувати свої війська в Україні
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль
Фото: EPA/UPG

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна не розміщатиме військовий контингент в Україні. На його думку, це стало б занадто великим навантаженням для Німеччини. Проте, зазначив він, Берлін має відігравати важливу роль у забезпеченні миру.

Як пише DW, про це він заявив у подкасті Table Media.

На думку міністра, Німеччина має намір, відповідно до чинних домовленостей, "зосередитися на території НАТО". 

"Бундесвер уже розмістив бригаду в Литві. Додаткове розміщення німецьких солдатів в Україні, ймовірно, стало б для нас занадто великим навантаженням", – пояснив він. 

Проте Німеччина повинна відігравати важливу роль у можливому забезпеченні миру в Україні. 

"Україні потрібні гарантії безпеки. США дали зрозуміти, що готові на це. Тепер треба подивитися, що можна реалізувати спільно з європейцями", – сказав Вадефуль.

До можливих переговорів про мирне врегулювання в Україні глава німецької дипломатії ставиться "з обережним оптимізмом". Він вважає, що "є шанс, що вестиметься серйозна розмова про завершення воєнних дій, а потім – про мир". 

І саме через це канцлер ФРН Фрідріх Мерц поїхав до Вашингтона 18 серпня разом із президентом України Володимиром Зеленським. Вадефуль зазначив, що Мерц не поїхав би, якби не мав очікування, що можливість домовитися про перемир’я в Україні існує.

  • За даними вашингтонської газети Roll Call, зустріч американського президента Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським запланована на 1 годину за місцевим часом (20:00 за Києвом). О 20:15, після привітань президентів, вони почнуть двосторонні переговори. 
  • Після цього, о 21:15, Трамп прийме європейських лідерів. О 22 годині розпочнеться багатостороння зустріч із ними. 
