Ізраїль скасовує візи для деяких австралійських дипломатів

Йдеться про візи до Палестинської адміністрації.

Міністр закордонних справ Ізраїлю скасував візи австралійських дипломатів до Палестинської адміністрації.

Про це повідомляє Reuters.

Таке рішення Ізраїль прийняв після того, як Австралія вирішила визнати палестинську державу та скасувати візу ізраїльського законодавця з правлячої коаліції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який виступав проти палестинської державності та закликав Ізраїль анексувати окупований Західний берег.

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що посол Австралії в Ізраїлі був поінформований про скасування віз представників країни у Палестинській адміністрації.

Австралія має посольство в Ізраїлі в Тель-Авіві та представництво Палестинської адміністрації в місті Рамалла на Західному березі річки Йордан.

“Я також доручив посольству Ізраїлю в Канберрі ретельно вивчити будь-яку офіційну заявку на отримання австралійської візи для в'їзду до Ізраїлю”, – зазначив Саар.

В свою чергу, міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг назвала рішення Ізраїлю “невиправданою реакцією”.

Палестинське МЗС також опублікувало заяву, в якій засудило рішення Ізраїлю як незаконне та “таке, що порушує міжнародне право”.