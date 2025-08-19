На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
ГоловнаСвіт

Ізраїль скасовує візи для деяких австралійських дипломатів

Йдеться про візи до Палестинської адміністрації.

Ізраїль скасовує візи для деяких австралійських дипломатів
Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ізраїлю скасував візи австралійських дипломатів до Палестинської адміністрації.

Про це повідомляє Reuters

Таке рішення Ізраїль прийняв після того, як Австралія вирішила визнати палестинську державу та скасувати візу ізраїльського законодавця з правлячої коаліції прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який виступав проти палестинської державності та закликав Ізраїль анексувати окупований Західний берег.

Глава МЗС Ізраїлю Гідеон Саар заявив, що посол Австралії в Ізраїлі був поінформований про скасування віз представників країни у Палестинській адміністрації.

Австралія має посольство в Ізраїлі в Тель-Авіві та представництво Палестинської адміністрації в місті Рамалла на Західному березі річки Йордан.

“Я також доручив посольству Ізраїлю в Канберрі ретельно вивчити будь-яку офіційну заявку на отримання австралійської візи для в'їзду до Ізраїлю”, – зазначив Саар.

В свою чергу, міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг назвала рішення Ізраїлю “невиправданою реакцією”.

Палестинське МЗС також опублікувало заяву, в якій засудило рішення Ізраїлю як незаконне та “таке, що порушує міжнародне право”.

  • Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез заявив, що його країна визнає палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні, після аналогічних кроків Великобританії, Франції та Канади.
  • Нідерланди, Естонія та США раніше заявили, що не визнаватимуть Палестину. Ізраїль та Штати узагалі заявили про відмову брати участь в організованій ООН конференції щодо державності Палестини.
﻿
