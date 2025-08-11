Австралія визнає палестинську державу у вересні

Країна отримала зобов'язання від Палестинської адміністрації щодо демілітаризації, проведення загальних виборів та продовження визнання права Ізраїлю на існування.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез заявив, що його країна визнає палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні, після аналогічних кроків Великої Британії, Франції та Канади.

Його цитує ВВС.

"Рішення, засноване на створенні двох держав, – це найкраща надія людства розірвати цикл насильства на Близькому Сході та покласти край конфлікту, стражданням і голоду в Газі", – сказав він у понеділок.

Албанез заявив, що рішення було ухвалено після того, як його уряд отримав від президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса зобов'язання про те, що ХАМАС не відіграватиме жодної ролі в жодній майбутній державі.Цей крок також відбувся після розмов з його колегами у Великій Британії, Франції, Новій Зеландії та Японії протягом останніх двох тижнів.

"Це момент можливостей, і Австралія співпрацюватиме з міжнародною спільнотою, щоб скористатися ним", – сказав Албанез.

Минулого року Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину державою в надії, що це сприятиме припиненню вогню між ХАМАС та Ізраїлем.

Державу Палестина наразі визнають 147 зі 193 держав-членів ООН. В ООН вона має статус "держави-постійного спостерігача", що дозволяє їй брати участь, але не має права голосу.