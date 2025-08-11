За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
Австралія визнає палестинську державу у вересні

Країна отримала зобов'язання від Палестинської адміністрації щодо демілітаризації, проведення загальних виборів та продовження визнання права Ізраїлю на існування.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез заявив, що його країна визнає палестинську державу на Генеральній Асамблеї ООН у вересні, після аналогічних кроків Великої Британії, Франції та Канади.

Його цитує ВВС. 

За словами Албаніза, Австралія отримала зобов'язання від Палестинської адміністрації зокрема щодо демілітаризації, проведення загальних виборів та продовження визнання права Ізраїлю на існування.

"Рішення, засноване на створенні двох держав, – це найкраща надія людства розірвати цикл насильства на Близькому Сході та покласти край конфлікту, стражданням і голоду в Газі", – сказав він у понеділок.

Албанез заявив, що рішення було ухвалено після того, як його уряд отримав від президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса зобов'язання про те, що ХАМАС не відіграватиме жодної ролі в жодній майбутній державі.Цей крок також відбувся після розмов з його колегами у Великій Британії, Франції, Новій Зеландії та Японії протягом останніх двох тижнів.

"Це момент можливостей, і Австралія співпрацюватиме з міжнародною спільнотою, щоб скористатися ним", – сказав Албанез. 

Минулого року Іспанія, Ірландія та Норвегія офіційно визнали Палестину державою в надії, що це сприятиме припиненню вогню між ХАМАС та Ізраїлем.

Державу Палестина наразі визнають 147 зі 193 держав-членів ООН. В ООН вона має статус "держави-постійного спостерігача", що дозволяє їй брати участь, але не має права голосу.

  • Нідерланди, Естонія та США раніше заявили, що не визнаватимуть Палестину. Ізраїль та Штати узагалі заявили про відмову брати участь в організованій ООН конференції щодо державності Палестини.
  • Тим часом ХАМАС заявив, що не роззброїться, поки не створять незалежну палестинську державу.
