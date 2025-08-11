Найбільша АЕС Франції призупинила роботу через нашестя медуз

Подія не вплинула на безпеку об'єктів, персоналу або навколишнього середовища.

На французькій атомній електростанції Гравлін зупинили чотири реактори через нашестя медуз у системах охолодження.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву оператора АЕС – EDF.

Наразі станція тимчасово зупинила роботу, оскільки два інші блоки були відключені для планового технічного обслуговування.

Реактори №2, 3 і 4 на станції автоматично зупинилися незадовго до півночі, коли фільтрувальні барабани насосних станцій заповнилися медузами, а реактор №6 відключився за кілька годин.

Водночас, в EDF наголосили, що ця подія не вплинула на безпеку об'єктів, персоналу або навколишнього середовища.