Найбільша АЕС Франції призупинила роботу через нашестя медуз

На французькій атомній електростанції Гравлін зупинили чотири реактори через нашестя медуз у системах охолодження.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву оператора АЕС – EDF.
Наразі станція тимчасово зупинила роботу, оскільки два інші блоки були відключені для планового технічного обслуговування.
Реактори №2, 3 і 4 на станції автоматично зупинилися незадовго до півночі, коли фільтрувальні барабани насосних станцій заповнилися медузами, а реактор №6 відключився за кілька годин.
Водночас, в EDF наголосили, що ця подія не вплинула на безпеку об'єктів, персоналу або навколишнього середовища.
- Електростанція Гравлін на півночі Франції є однією з найбільших у країні і охолоджується водою з каналу, з'єднаного з Північним морем. Шість її блоків виробляють по 900 мегават електроенергії кожен, або 5,4 гігавата в цілому.