Трамп заявив, що росіяни "були би в Києві за 4 години, якби наступали по шосе"

Президент США вважає, що окупанти шлях через "сільську місцевість" і "застрягли в багнюці".

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська армія могла би дістатися Київа за 4 години, однак "танки застряли в багнюці".

Про це він сказав під час пресконференції в Білому домі.

"Росіяни могли б дістатися Києва за 4 години, якби їхали по шосе. Але російський генерал прийняв "блискавичне" рішення проїхати через сільську місцевість, де танки просто застрягли в багнюці", - сказав Трамп.

Він додав, що не знає, хто саме з російського військового керівництва надав цей наказ.

"Я не знаю, хто цей генерал, але, знаючи Владіміра (Путіна,- ред.), його, мабуть, вже немає", – зазначив Трамп.

Trump:



The Russians would have been in Kyiv in 4 hours if they went down the highway. But a Russian general decided to go through the farmland. pic.twitter.com/tSmuRft9Gx — Clash Report (@clashreport) August 11, 2025

Слова Трампа викликали обурення, зокрема у ЗМІ та користувачів соцмереж. І ті, і ті майже одразу нагадали президенту США про хибність його слів і нагадали, що в лютому 2022 року окупанти наступали трасою, де їх нищили ЗСУ з артилерії і "байрактарів". У соцмережах почали поширювати відео, на якому - траса М01 поблизу села Скибин у напрямку столиці в перші дні війни. Саме тутвідбувалися запеклі бої під час наступу російських військ на Київ у березні 2022 року, зокрема, на цій трасі було знищено колону російської бронетехніки.