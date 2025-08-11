Свирденко: сьогодні Кабмін запропонував президенту звільнити Сергія Гайдая (оновлено)
Трамп заявив, що росіяни "були би в Києві за 4 години, якби наступали по шосе"

Президент США вважає, що окупанти шлях через "сільську місцевість" і "застрягли в багнюці".

Трамп заявив, що росіяни "були би в Києві за 4 години, якби наступали по шосе"
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що російська армія могла би дістатися Київа за 4 години, однак "танки застряли в багнюці".

Про це він сказав під час пресконференції в Білому домі.

"Росіяни могли б дістатися Києва за 4 години, якби їхали по шосе. Але російський генерал прийняв "блискавичне" рішення проїхати через сільську місцевість, де танки просто застрягли в багнюці", - сказав Трамп. 

Він додав, що не знає, хто саме з російського військового керівництва надав цей наказ.

"Я не знаю, хто цей генерал, але, знаючи Владіміра (Путіна,- ред.), його, мабуть, вже немає", – зазначив Трамп. 

Слова Трампа викликали обурення, зокрема у ЗМІ та користувачів соцмереж.  І ті, і ті майже одразу нагадали президенту США про хибність його слів і нагадали, що в лютому 2022 року окупанти наступали трасою, де їх нищили ЗСУ з артилерії і "байрактарів". У соцмережах почали поширювати відео, на якому -  траса М01 поблизу села Скибин у напрямку столиці в перші дні війни. Саме тутвідбувалися запеклі бої під час наступу російських військ на Київ у березні 2022 року, зокрема, на цій трасі було знищено колону російської бронетехніки. 
